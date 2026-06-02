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「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

編譯莊瑞萌／即時報導
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曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期...
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」(Linsanity)將重返NBA總決賽賽場。曾於2012年颳起旋風的前尼克隊後衛林書豪，將在總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員，首場於3日在聖安東尼奧登場。他表示能重返NBA球壇，讓他感到喜悅。

紐約郵報(NY Post)報導，曾在2012年2月間讓紐約市為之著迷近一個月的尼克隊後衛林書豪，將在他老東家與馬刺隊的總決賽期間加入ESPN，這一新角色將從3日在聖安東尼奧舉行的第一戰開始。

林書豪在2012年牢牢抓住尼克隊先發控衛的位置，一躍成為國際巨星，但隨後因「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)回歸，加上他接連不斷的傷勢，使得他在球隊中的角色遭到限縮。林書豪說，「尼克隊球迷值得最好的表現，他們非常熱情。那段時間我能打出好表現固然很酷，但我真心希望自己能做得更多。我希望待得更久、取得更多成功、在季後賽為尼克隊有所作為，但這些從未實現。」

林書豪並解釋，他在今年3月與ESPN電視台進行為期三天的試用期，擔任「NBA今日」(NBA Today)的客座分析師。他說，「我覺得經過那三天之後，不管是球迷給我們的反應，還是我自己心裡的感受，都完全超出了我的預料，真的很棒。」林書豪將在3日與范佩爾特(Scott Van Pelt)一起作轉播處女秀，透過這場比賽，觀看老東家自1999年以來首次晉級總決賽的表現。

林書豪2012年的尼克隊時期雖然不可思議，但該季在季後賽首輪便畫下句點。隨後他在自由球員市場的處理方式，曾惹惱球隊高層。當時尼克隊有權跟進他所簽下的任何合約報價，然而他接受了火箭隊開出的合約，而這份合約將不利於尼克隊的長期薪資空間。林書豪此後再也未能達到他在尼克隊時期的那種水準。

在「林來瘋」的七連勝期間，他平均每場繳出25分、9.2次助攻和3.6個籃板成績，其中還包括一場對上柯比．布萊恩(Kobe Bryant)與湖人隊、得到38分之戰。林書豪在海外征戰數年後，於2025年8月退休。

林書豪 NBA 馬刺

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