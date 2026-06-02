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稱中國貨好穿 傳NBA球星柯瑞將代言李寧10年

記者黃雅慧／即時報導
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中國知名體育品牌李寧2日宣布，與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry...
中國知名體育品牌李寧2日宣布，與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。（圖取自每日經濟新聞）

中國知名運動品牌李寧2日宣布，與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。據ESPN在官網引述消息人士說法稱，柯瑞與李寧簽署一份為期10年的代言協議，但還未有官方證實。

李寧方面表示，雙方將以品牌共建為基礎，圍繞多品類專業運動裝備開發、體育文化推廣與新一代年輕運動群體鏈接，共同探索李寧品牌與庫里品牌全球化發展的更多可能。以籃球和高爾夫為起點，涵蓋多元運動場景。

柯瑞表示，李寧具備頂尖產品與創新力，這也使他對雙方未來能夠在籃球、高爾夫和運動生活領域共同創造拓展充滿信心。

柯瑞也發文證實並發表名為《THE FUTURE OF CURRY BRAND》的親筆信，說明選擇「李寧」的原因與背景，透露選擇「李寧」是因為他親自試穿過「李寧」旗下的韋德（Dwyane Wade）和巴特勒（Jimmy Butler）系列球鞋，認為「李寧」的球鞋品質出眾、舒適好穿，讓他留下深刻印象。

每日經濟新聞報導，柯瑞在去年11月與美國運動品牌Under Armour（UA）結束13年合作後，柯瑞在公開場合穿過多家品牌球鞋亮相，每次換鞋都成為業內關注焦點。大陸兩大運動品牌積極接觸柯瑞。

今年4月，業內曾一度傳出簽約談判出現「加時賽」，範圍縮窄至三家，談判的基礎保證金為3,000萬美元。除李寧和安踏外，第三家是耐吉。對此，多位接近耐吉方面的人士都直言：「基本不太可能」。耐吉現在簽名鞋太多了，運動明星都還在排隊。

李寧之所以能成功簽下柯瑞，除了有競爭力的報價外，業內普遍認為，球星韋德成功合作範例起到關鍵作用。李寧與德維恩·韋德在2012年簽訂了一份為期10年、總價值約1億美元的合約，並包含李寧公司的股票權益。此後，李寧為韋德創立個人產品線「韋德之道」。2018年，雙方將合作升級為終身合約。該系列在籃球鞋市場中持續發行多代產品，被視為國產運動品牌與NBA頂級球星合作的代表案例之一。

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