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NBA／尼克打總冠軍賽 G3主場最低票價飆破4000美元

中央社／紐約2日綜合外電報導
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紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽。（歐新社）
紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽。（歐新社）

美國職籃NBA紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽，主場麥迪遜花園廣場將於8日晚間舉行第3戰，轉售市場上最低入場票價已又飆破4000美元。

路透報導，票價追蹤服務平台TicketData告訴體育新聞媒體Field Level Media，尼克一周前晉級總冠軍賽後，第2戰門票價格一度飆升，但在48小時內「回歸現實」。然而過去3天票價上漲20%，而且供應極為有限。

第4戰門票為3789美元，而總冠軍賽最貴門票則是6月16日晚間在紐約可能舉行的第6戰，來到5322美元。

相形之下，馬刺主場票價較馬刺在西區冠軍賽第7戰淘汰雷霆後的高點跌近5成。第1戰6月3日晚間進場票價在過去3天下滑62%；第2戰門票也下跌49%。

TicketData表示，原因之一是從紐約地區機場飛往聖安東尼奧的機票價格較高，尼克球迷前往應援的人數很可能比原本預期少。如果打到第7戰決勝負，情況可能會改變，目前聖安東尼奧第7戰的進場票價仍維持在3863美元。

若麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）的門票價格維持目前水準，將超越過去兩屆超級盃（Super Bowl）當日最低入場價格，2025年為3251美元，今年則為2002美元。根據TicketData資料，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後超級盃的平均進場票價為3914美元。

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