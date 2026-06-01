NBA／柯瑞球鞋自由市場爭奪戰落幕 10年天價合約轉投李寧

柯瑞。(路透)

勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）的新球鞋代言合約爭奪案終於落幕，柯瑞今天正式宣布與中國知名運動品牌李寧達成協議，雙方將簽下一張為期10年的巨額代言合約，為這場自去年11月點燃的「球鞋自由市場爭奪戰」劃下震撼句點。

柯瑞去年11月宣布與合作長達13年的Under Armour「和平分手」。據悉，品牌近年市值下滑、投資力道漸顯疲態，是讓這位兩屆MVP感到受挫並決定求變的主因。在隨後的勇士客場之旅中，柯瑞甚至刻意在賽前熱身換上 Nike Kobe 6 「Mambacita」亮相，甚至試穿過各大品牌球鞋，引發全球品牌的高度關注與搶人大戰。

在經歷大半年的多方評估後，柯瑞最終捨棄了數家美系與海外大廠的橄欖枝，選擇攜手李寧，內部消息透露，打動柯瑞的關鍵之一，在於他親自測試了隊友巴特勒（Jimmy Butler）與傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的李寧簽名鞋後，對其舒適度與實戰性能大加讚賞。

這張10年長約將不僅止於籃球場上，未來雙方將在全球擴大「Curry Brand」的版圖，產品線橫跨籃球、休閒潮流、高爾夫，柯瑞甚至擁有主導權，能以個人品牌名義簽下其他男女運動員，李寧也計畫於美、中兩地開設個人品牌旗艦店，正式開啟柯瑞球鞋生涯的全新篇章。