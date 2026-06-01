我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

黃仁勳首登南韓綜藝 要上「劉QUIZ」

NBA／柯瑞球鞋自由市場爭奪戰落幕 10年天價合約轉投李寧

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞。(路透)
柯瑞。(路透)

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的新球鞋代言合約爭奪案終於落幕，柯瑞今天正式宣布與中國知名運動品牌李寧達成協議，雙方將簽下一張為期10年的巨額代言合約，為這場自去年11月點燃的「球鞋自由市場爭奪戰」劃下震撼句點。

柯瑞去年11月宣布與合作長達13年的Under Armour「和平分手」。據悉，品牌近年市值下滑、投資力道漸顯疲態，是讓這位兩屆MVP感到受挫並決定求變的主因。在隨後的勇士客場之旅中，柯瑞甚至刻意在賽前熱身換上 Nike Kobe 6 「Mambacita」亮相，甚至試穿過各大品牌球鞋，引發全球品牌的高度關注與搶人大戰。

在經歷大半年的多方評估後，柯瑞最終捨棄了數家美系與海外大廠的橄欖枝，選擇攜手李寧，內部消息透露，打動柯瑞的關鍵之一，在於他親自測試了隊友巴特勒（Jimmy Butler）與傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的李寧簽名鞋後，對其舒適度與實戰性能大加讚賞。

這張10年長約將不僅止於籃球場上，未來雙方將在全球擴大「Curry Brand」的版圖，產品線橫跨籃球、休閒潮流、高爾夫，柯瑞甚至擁有主導權，能以個人品牌名義簽下其他男女運動員，李寧也計畫於美、中兩地開設個人品牌旗艦店，正式開啟柯瑞球鞋生涯的全新篇章。

柯瑞

上一則

NBA／湖人要留里夫斯還是詹姆斯？媒體提兩大關鍵因素需考量

延伸閱讀

NBA／連莊MVP預約名人堂 亞歷山大感謝隊友「讓籃球變有趣」

NBA／連莊MVP預約名人堂 亞歷山大感謝隊友「讓籃球變有趣」
NBA／單場83分後的溫柔 暖男阿德巴約獲頒社會正義獎

NBA／單場83分後的溫柔 暖男阿德巴約獲頒社會正義獎
NBA／「像柯瑞一樣扭曲球場空間」專家讚溫班亞瑪無限天賦 馬刺翻盤雷霆最大底牌

NBA／「像柯瑞一樣扭曲球場空間」專家讚溫班亞瑪無限天賦 馬刺翻盤雷霆最大底牌
NBA／詹姆斯曬10年前騎士奪冠回憶再掀猜測 返鄉劇本又加溫

NBA／詹姆斯曬10年前騎士奪冠回憶再掀猜測 返鄉劇本又加溫

熱門新聞

梅西疑似腿後肌受傷退場。(美聯社)

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

2026-05-25 01:34
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

2026-05-25 20:58
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
尼克以130：93大勝騎士，挺進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

2026-05-25 22:47
大力神盃。（路透）

美加墨世界盃要踢39天 1張圖看32強對戰表

2026-05-27 01:15

超人氣

更多 >
交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱