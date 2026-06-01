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NBA／「姚明恩師」離世 名帥艾德曼享壽79歲 曾率火箭打出22連勝

記者劉肇育／即時報導
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名人堂教練艾德曼（Rick Adelman）辭世，享壽79歲。(美聯社)
名人堂教練艾德曼（Rick Adelman）辭世，享壽79歲。(美聯社)

NBA今天傳出令人遺憾的消息，曾以華麗流暢的「普林斯頓戰術」風靡全球、執教生涯斬獲超過千勝的前國王名人堂教練艾德曼（Rick Adelman），於今天辭世，享壽79歲。

艾德曼的執教生涯可謂一部波瀾壯闊的NBA近代史，在長達近30年的執教生涯中，他曾先後執掌拓荒者、勇士、國王、火箭及灰狼兵符，例行賽生涯累積1042勝749敗，高居聯盟歷史勝場榜第10位。

2006年，艾德曼接過火箭教鞭，走入中國球迷的視野。執教姚明的歲月裡，他堅持團隊傳切打法，在2007-08賽季締造震撼全聯盟的22連勝神蹟，書寫火箭隊史經典篇章。

艾德曼曾在1990與1992年兩度率領拓荒者殺入總冠軍賽，而他最為球迷津津樂道的黃金歲月，莫過於執教國王時期，當時他攜手以韋伯（Chris Webber）為首的「國王五虎」打造出華麗的進攻體系，成為無數球迷心中的經典。

對於傳奇主帥的離世，國王官方隨即發表聲明致哀，感念他的領導力與遠見定義了國王隊的輝煌時代，並為城市創造了無數難忘的時光。艾德曼治軍功勳卓著，於2021年正式入選奈史密斯籃球名人堂，並在2023年獲頒「查克．戴利終身成就獎」，其籃球遺產早已名垂青史。如今大師遠去，其子大衛．艾德曼（David Adelman）目前則承其衣缽，擔任金塊隊總教練。

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