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馬刺奪NBA西區冠軍 將與尼克打總決賽 首戰在6月3日

編譯廖振堯／綜合報導
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時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為尼克隊取得東區冠軍。...
時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為尼克隊取得東區冠軍。(路透)

聖安東尼奧馬刺隊30日晚間以111分比103分擊敗奧克拉荷馬城雷霆隊，在客場爆冷贏下搶七大戰，挺進NBA總決賽，時隔27年再度對上紐約尼克隊；這也是尼克隊等待53年再捧金盃的機會。

美聯社報導，馬刺總教練強森(Mitch Johnson)表示去年10月時就知道有機會成為一支相當出色的球隊。西區冠軍賽前4場比賽勝負其實在第四節前就大致底定，雷霆第3戰領先11分、馬刺第4戰領先18分、雷霆第5戰領先10分、馬刺第6戰領先26分，這些領先優勢最後都相對輕鬆地維持到終場。但第7戰完全符合應有的緊張程度，雷霆不幸兵力不足，在威廉斯(Jalen Williams)因腿後肌傷勢缺陣的情況下，最終無力再追。

尼克上次打進NBA總決賽是1999年，當時他們作為東區第八種子，一路創造「老八傳奇」闖進總冠軍賽，同樣對上馬刺，最終卻只拿下一勝，沒能捧起冠軍獎盃；這也是馬刺隊史五座總冠軍中的第一座。

尼克的冠軍荒已經持續53年，自1973年扳倒洛杉磯湖人後再也沒嘗過總冠軍滋味。尼克原本就認為今年很有機會終結冠軍荒，而去年12月他們已提前體驗過現在對戰組合的爭冠感受：當時他們在拉斯維加斯擊敗馬刺，贏得NBA盃(NBA Cup)冠軍。不過尼克並未懸掛這個季中賽的冠軍旗幟，那場比賽相當於兩隊的第83場比賽，但並不列入例行賽戰績或球員數據統計，也或許是他們在等待慶祝更高的成就。

總決賽首戰將於6月3日在聖安東尼奧開幕，尼克首要問題可能不是如何處理幾近全能的文班亞馬(Victor Wembanyama)，而是缺乏比賽節奏。由於季後賽一路高歌猛進、取得11連勝，自4月30日在首輪第6戰淘汰亞特蘭大老鷹後的35天內，尼克只打了9場比賽，總決賽首戰將是這段期間的第10戰。尼克在東區決賽對上克里夫蘭騎士前休息超過一周，長時間未出賽的影響在東決首戰非常明顯，前三節三分球23投僅4中、第四節初一度落後22分，最後才逆轉並於延長賽取勝；總冠軍戰能否盡早找回手感將是關鍵。

時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為尼克隊取得東區冠軍。...
時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為尼克隊取得東區冠軍。(美聯社)

時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為馬刺隊取得西區冠軍。...
時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為馬刺隊取得西區冠軍。(歐新社)

時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為尼克隊取得東區冠軍。...
時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為尼克隊取得東區冠軍。(路透)

時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為馬刺隊取得西區冠軍。...
時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為馬刺隊取得西區冠軍。(美聯社)

時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為馬刺隊取得西區冠軍。...
時隔27年，紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊再度會師總決賽。圖為馬刺隊取得西區冠軍。(美聯社)

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