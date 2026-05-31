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NBA／蟬聯MVP卻衛冕失利 亞歷山大：失敗賽季

記者曾思儒／即時報導
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雷霆當家球星亞歷山大。(美聯社)
雷霆當家球星亞歷山大。(美聯社)

西區冠軍賽第7戰落敗的後一天，蟬聯年度MVP的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）整理情緒後形容，沒能完成衛冕，這季就是一個失敗賽季。

「我的目標沒能實現，我沒能達成想達成的事情，但在失敗和沒能如願同時，我也更深了解自己，並在職業生涯取得最大的進步。」亞歷山大仍強調，這季沒能達成奪冠目標，事出必有因，「現在我必須找出原因，不讓這情況再發生。」

例行賽場均繳出31.1分、命中率5成5的亞歷山大，和馬刺的7戰西區冠軍賽明顯受到限制，平均得分降到25.9分，命中率4成09，2成86的三分球命中率也遠不及例行賽的3成86，就算昨天第7戰轟下35分仍無力挽頹勢。

馬刺不只讓卡瑟爾（Stephon Castle）緊盯亞歷山大，拿下年度防守球員的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也是關鍵，亞歷山大坦言年度MVP競爭者防守確實出色，在後防坐鎮造成一定效果，「但並非不可能得分，我只是覺得這很特別。」

雷霆第二得分點威廉斯（Jalen Williams）因傷缺陣，對戰局多少也有影響，威廉斯說：「我然然覺得我能有所作為，我覺得如果我有打我們會贏，即使我不在仍打到第7戰。」

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