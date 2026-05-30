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NBA／雷霆搶七利空 明星後衛威廉斯因傷缺陣生死戰

記者劉肇育／即時報導
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雷霆威廉斯因左大腿後側肌群傷勢惡化，槍缺席「搶七」生死戰。(美聯社)
雷霆威廉斯因左大腿後側肌群傷勢惡化，槍缺席「搶七」生死戰。(美聯社)

雷霆馬刺的西區決賽陷入白熱化，雙方即將在30日迎來一翻兩瞪眼的「搶七」生死戰，然而在決戰前夕，雷霆卻傳出傷情，明星側翼威廉斯（Jalen Williams）因左大腿後側肌群傷勢惡化，球團已正式宣布他將缺席這場關鍵戰役，為雷霆的晉級之路蒙上一層陰影。

今年季後賽打打停停的威廉斯，在西區決賽第二戰再度受傷，隨後連續缺席了三場比賽，儘管他在第六戰帶傷強行復出，並替補出賽10分鐘，但顯然受到傷勢掣肘，全場僅留下2次失誤且缺乏爆發力，雷霆最終也以91：118慘敗。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後坦言，威廉斯確實未恢復到百分之百的狀態，「他想為球隊做出貢獻，雖然沒能完全走完復出程序，但我非常肯定他的精神，第六戰的慘敗絕非他的責任。」

上季入選年度第三隊的威廉斯，本季深受傷病困擾，例行賽因腕傷與大腿傷勢僅出賽33場，如今雷霆在西區決賽面臨溫班亞瑪（Victor Wembanyama）率領的黑衫軍強力反撲，威廉斯的缺陣將嚴重考驗雷霆的側翼防線與進攻火力，這場搶七大戰的勝者，將在總冠軍賽迎戰早已晉級的尼克。

雷霆 NBA 馬刺

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