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NBA／防守大師來了 魔術傳挖角馬刺首席助教斯威尼掌兵符

記者劉肇育／即時報導
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斯威尼。(美聯社)
斯威尼。(美聯社)

今年季後賽首輪在3：1領先下遭活塞逆轉、連續3年止步首輪的魔術，在開除原總教練莫斯利（Jamahl Mosley）後，新任主帥人選已有了眉目。據悉魔術正與馬刺首席助教斯威尼（Sean Sweeney）敲定合約，這位41歲的防守戰術大師即將迎來生涯首個總教練職位。

斯威尼過去在獨行俠、馬刺時期皆以打造鐵血防守聞名，本季他協助馬刺總教練強森（Mitch Johnson），成功將黑衫軍的防守效率從聯盟第25名飆升至第3名，不僅帶領球隊寫下單季62勝的傲人戰績，更深得陣中當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的推崇。

魔術隊近年建立起由班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）領銜的年輕核心，陣中更不乏薩格斯（Jalen Suggs）等防守悍將。據悉斯威尼在面試中展現的戰術藍圖深得魔術高層青睞，擊敗了包括前公牛主帥唐納文（Billy Donovan）與小范甘迪（Jeff Van Gundy）等名帥。

不過，斯威尼目前仍將隨馬刺隊出戰與雷霆隊的西區決賽搶七生死戰，待季後賽任務結束後，他將正式入主奧蘭多，設法用他最擅長的防守體系與季後賽經驗，幫助這支東區新貴打破季後賽首輪魔咒。

馬刺 溫班亞瑪

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