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NBA／才剛獲選魔術強森獎 溫班亞瑪G5賽後神隱遭聯盟警告

記者劉肇育／即時報導
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溫班亞瑪賽後因違反聯盟媒體訪問規定，遭到聯盟口頭警告。(路透)
溫班亞瑪賽後因違反聯盟媒體訪問規定，遭到聯盟口頭警告。(路透)

馬刺昨天在西區決賽關鍵第五戰以114：127不敵奧克拉荷馬雷霆，陷入2：3的淘汰絕境，然而不僅場上陷入苦戰，馬刺當家新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後也因違反聯盟媒體訪問規定，遭到聯盟口頭警告。

昨天的系列賽天王山之戰，雷霆針對性的防守讓溫班亞瑪打得極為掙扎，他全場15次出手僅中4，雖然仍進帳20分，但引以為傲的禁區主宰力徹底遭到限制，上半場甚至僅抓下1記籃板。

戰局的挫敗顯然影響了這位年輕中鋒的心情，賽後在總教練強森（Mitch Johnson）結束記者會約一小時後，馬刺球團發言人突然宣布溫班亞瑪將不會接受媒體採訪。此舉隨即引來聯盟關注，並由名記查拉尼亞（Shams Charania）證實，NBA已針對溫班亞瑪賽後「神隱」的行為發出警告。

諷刺的是，溫班亞瑪上個月才剛榮獲象徵與媒體保持良好互動的「魔術強森獎」，如今卻在季後賽高壓下罕見神隱未受訪，面對退無可退的第六戰，強森也直言必須設法釋放溫班亞瑪的進攻火力，黑衫軍才有機會在主場延長戰線。

馬刺 溫班亞瑪

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