NBA／遭尼克橫掃引爭論 傳騎士仍力挺總教練亞特金森留任

騎士總教練亞特金森。(路透)

儘管在東區冠軍賽遭到尼克以4：0無情橫掃，但騎士在今天傳出已達成內部共識，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）將在下個賽季繼續執掌兵符。

騎士今年一路過關斬將，在歷經兩輪搶七大戰後，成功闖進自2018年以來的首次東區冠軍賽，也是「後詹姆斯 （LeBron James）時代」隊史走得最遠的一次，儘管最終在東區決賽中每場都輸雙位數分差，但球隊實質上的突破有目共睹。

雖然外界在騎士出局後湧現不少檢討聲浪，但兩大核心球星隨即用行動粉碎了內部不和的傳言，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在球隊遭到淘汰後直言，外界對總教練的批評相當荒謬，「我們做到了2018年以來從未做到的成就。批評到處都是，但憑什麼？是亞特金森帶領我們走到這裡的，我們不可能自己上場指導自己。我喜歡他，球隊也信任他，這才是一切的關鍵。」

而在季中交易大限前轉戰克里夫蘭、為球隊戰力注入強心針的哈登（James Harden），也對亞特金森的執教手腕讚不絕口，認為他是不折不扣的「球員型教練」，在極短的時間內就協助他融入體系並找到定位，「這只是一個不幸的結果，任何人連打兩輪高強度的防守大戰，碰上防守怪物時都會顯得力不從心。」

亞特金森在2024年與騎士簽下5年合約，過去兩季在常規賽繳出116勝、48敗，高達7成07的勝率。不過騎士老闆吉柏特（Dan Gilbert）隨即在社群平台上直言「球隊現在的實力離目標還差得遠」，預示著管理階層在今年夏天仍會採取積極的陣容補強。