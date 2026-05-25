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NBA／完美限制雷霆進攻 溫班亞瑪：沒什麼了不起

記者曾思儒／即時報導
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馬刺以103：82擊敗衛冕軍雷霆隊，將系列賽2比2扳平。(美聯社)
馬刺以103：82擊敗衛冕軍雷霆隊，將系列賽2比2扳平。(美聯社)

西區冠軍賽首戰投進石破天驚的追平三分彈，馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）24日再有戲劇性進球，他半場時間終了前在中線左右的「logo shot」空心破網，這記讓主場球迷嗨翻天的大號外線讓馬刺帶著兩位數領先進入下半場，最終以103：82擊敗衛冕軍雷霆隊，將系列賽2比2扳平。

第四節幾乎休息的溫班亞瑪最終出賽31分鐘，繳出33分、8籃板、5助攻和3阻攻的全能成績單，他表示之前都沒遇過系列賽落後，「我們做出回應，這沒什麼了不起，也不是魔法，我們只是做出該做的事情。」

馬刺第3戰輸球後，溫班亞瑪將責任扛起，24日第4戰從各方面帶動團隊，他表示不確定是否對自己要求太高，但知道自己肩負重任，「但我願意承擔，24日的狀況有好一點，不到完美，但我們全部，整個團隊，都必須去做一些原本不打算做的事。」

針對溫班亞瑪的強勢表現，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）並不意外，他表示團隊整季都展現出競爭力，而溫班亞瑪往往一馬當先，24日在各方面都為球隊奠定勝利基礎。

溫班亞瑪第一節就攻下11分，第二節更投進石破天驚的壓哨三分彈，最終讓雷霆寫下本季得分新低。

被問到為何能完美限制雷霆進攻，溫班亞瑪回應無法說明太多細節，「不過總體來說，要更自律，還有更相信比賽計畫。」他也強調系列賽還沒結束，任務只會愈來愈困難，「我們還要再贏6場才能休息。」

NBA 馬刺 溫班亞瑪

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