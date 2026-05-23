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NBA／雷霆米契爾西冠G4不打 馬刺後場雙星將帶傷上陣

記者曾思儒／即時報導
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雷霆隊後衛米契爾（左）因右小腿傷勢，24日的第4戰不會上陣。馬刺後場大將福克斯（...
雷霆隊後衛米契爾（左）因右小腿傷勢，24日的第4戰不會上陣。馬刺後場大將福克斯（右）預計可以上陣。圖為兩人22日在第3戰的照片。(歐新社)

雷霆隊昨天第3戰踢館成功，西區冠軍賽連勝2場後取得2勝1敗優勢，不過球團今天確認後衛米契爾（Ajay Mitchell）因右小腿傷勢，明天第4戰不會上陣；至於馬刺兩位後場大將福克斯（De'Aaron Fox）和哈波（Dylan Harper）預計可以上陣，戰力變化可能成為影響戰局關鍵。

「二年級生」米契爾本季11場季後賽先發7場，是威廉斯（Jalen Williams）養傷時頂上缺口的重要角色。威廉斯因季前動右手腕手術，本季例行賽只場賽33場，季後賽第一輪碰太陽隊的第2戰又拉傷左大腿，因此連續缺陣6場。

米契爾今年在年度第六人票選排名第5，在威廉斯缺陣的6場季後賽有場均21.2分、5.3助攻，不過和馬刺隊的西區冠軍賽第3戰上場17分鐘只有2分、1助攻，雙雙寫下本季季後賽新低。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）今天表示，右腳踝扭傷的福克斯和傷到右大腿的哈波預計明天能出賽。

福克斯西區冠軍戰前兩戰因腳踝舊傷缺陣，昨天回歸助隊打出15：0的開賽攻勢，但下半場再度扭到腳踝，不過接續仍有回歸，最終拿下15分、7籃板、6助攻和1抄截，賽後也表示身體狀況沒太大問題。

強森表示，兩位後場大將都準備好迎接比賽，對球隊是很好的消息，「他們都能為我們付出所有，我由衷感謝他們、向他們致敬，因為他們在狀態還沒到百分百時仍拚勁全力，希望他們能一直保持這樣的狀態。」

馬刺

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