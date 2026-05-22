NBA／騎士又陷入0：2落後 米契爾：我們可是打了兩輪搶七

騎士系列賽再次以0：2開局，但一哥米契爾依舊信心滿滿。(美聯社)

在東區冠軍賽首戰該贏未贏後，騎士21日再度作客尼克主場，卻又在第三節出現進攻當機的狀況，讓尼克以一波18：0拉開差距，最終也以16分差吞下2連敗，儘管將帶著絕對劣勢回到克利夫蘭，但騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）也強調，球隊曾在0：2落後的情況下逆轉勝出，讓他們現在仍是信心滿滿。

騎士今年季後賽 可說是一路打得跌跌撞撞，在前兩輪賽事中都與對手打到搶七才驚險勝出，與21日取勝後已經在季後賽拉出一波9連勝的尼克相比，季後賽之路可說是大相逕庭。

21日的東區決賽第二戰騎士雙槍雖有發揮，米契爾砍下全隊最高的26分，哈登（James Harden）也進帳18分，但全隊下半場命中率低迷，成為落敗主因。

對於外界認為，相較於次輪橫掃晉級、以逸待勞的尼克，騎士與活塞惡戰七場才驚險過關，期間僅獲得一天喘息，體能嚴重透支。對此，米契爾賽後嚴正反駁「疲憊說」，「我們一點都不累，已經準備好迎接第三戰。」

米契爾強調，此役球隊的戰術執行沒有問題，只是球運欠佳，「我們得到很多很好的空檔，只是球投不進。有時候球就是會在籃框彈出來，在進攻端我一點都不擔心。對手只是守住了他們的主場，我們以前也經歷過這種逆境，現在就是回主場把第三戰拿下來。」

對於球隊目前處境，米契爾也認為，在經過前兩輪搶七大戰，以及次輪面對活塞一度0：2落後，最終仍是順利晉級的經驗後，團隊仍保持高昂士氣，「這不是我們第一次面對這種局面，也不是第一次身處逆境，我們可是打了兩輪搶七，0：2不是什麼無法逾越的難關，現在我們只需要守護主場。」

至於中鋒艾倫（Jarrett Allen）也說：「我們整個季後賽都是這樣過來，背水一戰。我們總是喜歡讓事前變得有點懸念，讓大家一直為下一場比賽感到緊張。」