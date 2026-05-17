ESPN：雷霆一哥亞歷山大蟬聯NBA年度MVP

亞歷山大蟬聯NBA年度MVP。(路透)

體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA 奧克拉荷馬雷霆當家球星亞歷山大連續第2年獲選NBA年度最有價值球員（MVP）。

法新社報導，預計明天將會透過電視轉播正式宣布亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲頒這項殊榮。

ESPN的報導未提及這次票選細節，亞歷山大的競爭對手包括聖安東尼奧馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic）。

現年27歲、來自加拿大 的亞歷山大也因此將成為史上僅有14位連莊NBA年度MVP球員之一。

上次蟬聯此一殊榮的是約基奇，於2021年及2022年達成。密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）則是在2019年及2020年成就此一壯舉。

其他曾經連莊年度MVP的傳奇球星還包括柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯 （LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）等。

亞歷山大本季表現出色，場均攻下31.1分、送出6.6次助攻，帶領雷霆打出64勝18敗、排名西區第一的佳績。

雷霆將於明天西區決賽首戰對上馬刺。

亞歷山大蟬聯之舉也讓NBA年度MVP繼續頒給非美籍球員。上一位獲此殊榮的美國球員是休士頓火箭的哈登（James Harden），那已經是2018年的事了。