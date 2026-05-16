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NBA／杜倫及時甦醒成扳平關鍵 康寧漢：沒人能真正限制他

記者劉肇育／即時報導
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今年季後賽表現不如預期的活塞中鋒杜倫（左），15日也有15分、11籃板、3阻攻的...
今年季後賽表現不如預期的活塞中鋒杜倫（左），15日也有15分、11籃板、3阻攻的精采演出。（美聯社）

活塞隊15日在東區季後賽第二輪第6戰於客場背水一戰，最終以21分差距再度扳平戰局，今年季後賽在面臨淘汰壓力下已經拿下4連勝，讓球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）也直言，球隊只是打出屬於自己的團結風格，這無疑是一場偉大的勝利。

身為東區頭號種子的活塞，今年季後賽之路卻是跌跌撞撞，在首輪面對從附加賽晉級的魔術隊，在前4戰打完後就一度以1勝3負落後，不過在面臨淘汰絕境下，活塞卻拉出一波3連勝逆轉晉級，粉碎了魔術「老八傳奇」夢。

而第二輪碰上強敵騎士隊也打得不輕鬆，在前4戰雙方各自在主場取勝後，第五戰活塞卻率先在主場失守，讓騎士取得3勝2負聽牌優勢。不過15日來到客場背水一戰，活塞也重拾攻守影響力，在第三節擴大領先差距，最終以21分取勝，與騎士連兩輪都將打入搶七大戰。

談到球隊今年季後賽4度在面臨淘汰壓力下最終都順利取勝，15日攻下21分、8助攻的康寧漢說：「我們只是打出屬於我們自己的風格，大家在場上奮力拚搏，且盡最大努力去完美執行我們的戰術體系。但最重要的還是我們非常團結，無論經歷什麼，我們都緊密凝聚在一起，這對我們來說是一場偉大的勝利。」

此外，今年季後賽表現不如預期的活塞中鋒杜倫（Jalen Duren），15日也有15分、11籃板、3阻攻的精采演出，成為活塞能夠扳平戰局的一大關鍵，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「我從不關注那些批評的留言，我對他的關注僅僅在於努力幫助他打出最好表現的，這需要大量的溝通和開導，並陪他看比賽影片等等，我們只希望他做好自己、開心打球。」

而康寧漢在談到杜倫表現時也說：「我認為他真的太棒了，他打得非常有侵略性，沒有人能真正的限制住他，他擁有豐富的低位進攻手段、高大的身材以及頂級的終結能力。他15日面對比賽的準備和心態是非常棒的，他為我們完成許多至關重要的攻防。」

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