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NBA／傳爵士尋求交易換取狀元籤 迪班薩預告最後一年當綠衫軍粉絲

記者劉肇育／即時報導
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楊百翰大學前鋒迪班薩。（美聯社）
楊百翰大學前鋒迪班薩。（美聯社）

NBA選秀會將在下月登場，不少球隊在日前的樂透抽籤儀式確認籤位後，都已經積極為選秀布局，其中手握榜眼籤的爵士隊，在14日就傳出可能尋求向上交易，與擁有狀元籤的巫師隊進行談判，期望能將楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）選入旗下，讓迪班薩能繼續為猶他州效力。

巫師與爵士在日前的樂透抽籤儀式中，分別抽中狀元以及榜眼籤，讓他們有很高的機率在前2順位就選入迪班薩、彼特森（Darryn Peterson）、小布瑟（Cameron Boozer）和威爾森（Caleb Wilson）這四位被視為未來基石球員中的其中兩位，其中又以來自猶他州楊百翰大學的迪班薩被認為最有機會成為選秀狀元，也是外傳爵士最渴望選入的球員。

不過在巫師也有高機率選入迪班薩的情況下，14日也傳出爵士將尋求與巫師換取狀元籤的可能性，確保能在第一順位就選入迪班薩，讓他繼續為猶他州效力。而根據報導，迪班薩在日前的選秀前訓練營時已經與巫師球團碰面後，也計畫在近期與爵士和手握第四順位籤的公牛隊也進行會面。

儘管新秀賽季要為哪支球隊效力仍是未知數，但迪班薩在近日受訪時也表示，今年確定將是他最後一年當「綠衫軍」塞爾蒂克隊的粉絲，「我從小就是塞爾蒂克球迷，但今年會是最後一年了，因為我要參加選秀了。我的意思是，我骨子裡可能還是塞爾提克球迷，但無法像以前一樣狂熱了。但說起我最喜歡的球員那永遠都是杜蘭特（Kevin Durant）。」

本季都打進到季後賽的塞爾蒂克與杜蘭特所屬的火箭隊，今年選秀會都未能握有樂透籤，其中塞爾蒂克持有首輪第27順位和次輪第40順位籤，火箭更只有兩個二輪籤，在兩隊都沒有爭取前三順位籤的交易計下，要選入迪班薩的可能性幾乎為零。

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