我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中南海茶敘 習親自導覽 川普讚：很美的地方 我可能不想走了

中企業家至少10名出席川習國宴 「這4人」同桌馬斯克、黃仁勳

NBA／被評本屆選秀天花板最高 彼特森自比SGA：我們無法被防住

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
堪薩斯大學後衛彼特森（右）被認為是今年待選球員「天花板」最高的。（路透）
堪薩斯大學後衛彼特森（右）被認為是今年待選球員「天花板」最高的。（路透）

身為今年選秀大年中的佼佼者，堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）被認為是今年待選球員「天花板」最高的，在14日受訪時他也強調自認有成為選秀狀元的實力，並自比雷霆隊年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），認為兩人都屬於大型後衛且難以被對手防住。

儘管過去一年因為頻繁抽筋和傷勢問題一度受到質疑，但彼特森體能條件被認為媲美「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人，有機會成為聯盟新一代的頂尖得分手，在今年選秀會上他始終都是前三順位的熱門人選，甚至有機會衝擊迪班薩（AJ Dybantsa）的狀元寶座。

在近日受訪時彼特森也表示，目前身體狀況已經恢復到高中時期，並解決頻繁抽筋的問題，他也提到因為自己的身體狀況，反而因禍得福讓他在過去一年不斷加強外線出手和無球能力，讓他球技獲得全方位的提升，「我過去很多時候都是負責持球，但我知道到了人生某個階段，我必須學會打無球，我現在已經為任何狀況做好準備。」

對於與迪班薩誰會是今年選秀狀元的話題，彼特森也強調兩人都是不斷在競爭和逐夢的球員，但如果要問到誰會是狀元，他肯定是選擇自己，「很明顯，當我們兩個一起踏上球場時，就會想要與對方較量，而很幸運，過去我幾乎都是笑的一方。我認為自己就是最好的那個選擇，因為不論被哪支球隊選到，我都能立即在攻防兩端產生影響力。」

彼特森也透露，一直以來都會看亞歷山大、布克（Devin Booker）、愛德華（Anthony Edwards）、米契爾（Donovan Mitchell）等人的影片來學習更多元的進攻手段，更曾把亞歷山大當作自己的學習模板，「我認為我們兩個都是大型的後衛，也都是會利用身體得分的後衛。我會認為，我們都是那種無法被防住的球員。」

上一則

NBA／建議勇士換安比德 提格：相信是柯瑞合適拍檔

延伸閱讀

NBA／巫師抽中選秀狀元籤 迪班薩或皮特森呼聲高

NBA／巫師抽中選秀狀元籤 迪班薩或皮特森呼聲高
NBA／哈登季後賽又「軟手」 米契爾：一點都不擔心

NBA／哈登季後賽又「軟手」 米契爾：一點都不擔心
NBA／亞歷山大7失誤寫生涯次高 隊友緩頰「是我們問題」

NBA／亞歷山大7失誤寫生涯次高 隊友緩頰「是我們問題」
NBA／說好的狀元呢？溜馬抽中第5順位 總裁致歉：讓球迷失望了

NBA／說好的狀元呢？溜馬抽中第5順位 總裁致歉：讓球迷失望了

熱門新聞

克拉克。(美聯社)

NBA／疑似用藥過量 灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

2026-05-12 20:30
中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。(路透)

世界盃天價門票引爆球迷怒火 FIFA主席：沒啥負面新聞

2026-05-10 09:30
倫敦世乒賽，中國女團奪冠。（新華社）

倫敦世乒賽／中國女隊7連冠 王曼昱：感謝孫穎莎創造救贖機會

2026-05-10 19:51
柯林斯。(美聯社)

NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲

2026-05-12 20:41

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝