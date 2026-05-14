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NBA／掌舵76人GM海選 邁爾斯：沒有魔杖能一揮就變出冠軍

記者劉肇育／即時報導
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邁爾斯。(美聯社)
邁爾斯。(美聯社)

76人隊在季後賽遭尼克隊橫掃後，球團決定大刀闊斧改革，解雇了任職6年的總管莫雷（Daryl Morey），今天球團特別顧問、曾助勇士四度奪冠的邁爾斯（Bob Myers）表示，下一任總管必須具備「協作精神」，帶領費城走出連年止步第二輪的泥淖。

莫雷在費城的6年雖寫下270勝212敗的亮眼例行賽戰績，但季後賽始終難破「第二輪魔咒」，尤其今年2月將潛力新秀麥肯（Jared McCain）交易至雷霆的決策，隨著麥肯在奧克拉荷馬的破繭而出，讓莫雷承受排山倒海的抨擊。

對此，76人老闆哈里斯（Josh Harris）今天雖為交易緩頰，稱其為「大計畫的一部分」，但也難掩對現狀的失望，「沒人比我更沮喪，我們欠這座城市一個更好的結果。」

哈里斯坦言，季後賽在主場慘遭尼克球迷「反客為主」的屈辱令他耿耿於懷，為了洗刷恥辱，他找來在圈內備受推崇的邁爾斯主持總管海選，期盼藉由他的眼光尋找莫雷的繼任者。

邁爾斯在記者會上勾勒出理想領航者的輪廓，他頻繁提到「和諧」與「協作」兩個關鍵字，「贏球需要一群優秀的人共同達成共識，這是一項艱鉅的工程，沒有魔杖能一揮就變出冠軍，你必須擁抱那種奪冠過程中的『極度不適感』。」邁爾斯計畫在6月23日選秀會前敲定總管人選，並強調比起資歷，他更看重候選人的性格與領導力。

面對由安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）以及潛力球星馬克西（Tyrese Maxey）組成的核心架構，邁爾斯也拋出誠實的質疑，他直言安比德的傷病史與喬治本季遭禁賽25場的變數，讓球隊必須重新審視「深度」的重要性，「我們必須誠實面對今年發生的一切，自問這個模式真的行得通嗎？」

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