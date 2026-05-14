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NBA／延長賽拿7分助隊聽牌 米契爾：讓大家看到集體的力量

記者劉肇育／即時報導
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騎士取得3：2聽牌優勢。（美聯社）
騎士取得3：2聽牌優勢。（美聯社）

騎士13日在東區季後賽第二輪第五戰，與活塞一路拚戰到延長賽，最終靠著整場比賽手感不佳的米契爾（Donovan Mitchell）在延長賽的及時甦醒以4分差距勝出，成為系列賽首支在主場贏球的球隊，賽後米契爾也強調，即使整場比賽手感不佳，但只要輪到自己時，隨時都會整裝待發。

米契爾在13日的系列賽第五戰一度陷入進攻低潮，在上半場僅拿下8分，下半場也未有太多表現，不過靠著哈登（James Harden）與史特魯斯（Max Strus）扛起進攻大旗，騎士仍是在下半場一度逆轉戰局，甚至在第四節落後後，又將比分追平進入到延長賽。

延長賽米契爾則是及時甦醒，一度連續3投命中拿下7分，幫助騎士奠定勝基，最終他也以21分、4籃板、3助攻的表現，幫助騎士取得3：2聽牌優勢，有望在下場比賽回到主場搶下東區冠軍賽門票。

談到13日正規賽手感不佳，但卻在延長賽挺身而出，米契爾說：「我一直說，無論我是拿40分、20分還是15分，重點就是球隊贏下比賽，13日對手的防守確實優異，防堵了我的突破路線，而我也投丟了一些球。但我不會糾結在上一個回合沒進或是失誤，在球隊需要我時，我就會整裝待發，我不需要一個人扛起整支球隊，今晚大家看到了集體的力量。」

對於接下來有機會在主場終結系列賽，米契爾則說：「顯然我們都想要晉級，遲早要在客場拿下一勝，而對我們來說最重要的心態就是『為什麼不是這一場呢？』即便我們曾經落後到8分，但我們扛住對手的打擊，季後賽就是如此充滿起伏，今晚就是一個完美的例子。」

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