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NBA／米契爾延長賽甦醒飆關鍵7分 騎士攻破活塞主場搶先聽牌

記者劉肇育／即時報導
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騎士以117：113擊敗活塞，系列賽取得3：2聽牌。(路透)
騎士以117：113擊敗活塞，系列賽取得3：2聽牌。(路透)

系列賽前4場比賽打完戰成平手的活塞與騎士隊，13日在活塞主場上演「天王山之戰」，兩隊在一路拉鋸的情況下也進入到延長賽，延長賽整場比賽手感不佳的騎士米契爾（Donovan Mitchell）即時甦醒一度連得7分，加上哈登（James Harden）的關鍵罰球，最終騎士就以117：113擊敗活塞，系列賽取得3：2聽牌。

東區季後賽第二輪活塞與騎士系列賽，前4場比賽在主場球隊都順利取勝的情況下，雙方13日則是回到底特律再度交手，上半場活塞就在防守端帶給騎士相當大的麻煩，讓活塞透過騎士失誤後的攻守轉換拿下20分，反觀騎士僅透過失誤反擊拿下2分，上半場打完活塞也以8分差距領先。

活塞13日前兩節以球隊一哥康寧漢拿下20分最佳，哈里斯（Tobias Harris）、詹金斯（Daniss Jenkins）則分別有10分和9分，而騎士在一哥米契爾13日進攻不在狀態下，上半場以哈登拿下13分最佳，史特魯斯（Max Strus）則有12分。

易籃後，騎士在哈登領軍下吹起反攻號角，甚至在該節最後2分鐘麥瑞爾（Sam Merrill）投進三分球後一度逆轉戰局，但兩隊接下來也展開激烈拉鋸戰，第四節中段活塞在康寧漢、詹金斯連續投進三分球後，率領球隊打出一波10：0攻勢，並取得6分領先，但關鍵時刻騎士莫布里（Evan Mobley）連拿7分，幫助騎士在第四節最後45秒追平比數，雙方也進入到延長賽。

延長賽騎士米契爾總算甦醒，一度連得7分幫助騎士取得7分領先，但活塞要靠著里德（Paul Reed）與13日表現亮眼的詹金斯（Daniss Jenkins）追到僅剩3分差，關鍵時刻哈登兩罰一中後，又在防守端賞給里德一記麻辣鍋，儘管康寧漢隨即回敬一次踩在三分線上的兩分跳投，但哈登接下來4罰2中，反觀活塞接下來2次三分球出手都落空，最終騎士就以4分差距收下勝利，成為這個系列賽首支攻破客場的球隊。

騎士13日以哈登30分、8籃板、6助攻最佳，米契爾21分，史特魯斯20分，莫布里19分。至於活塞則以康寧漢拿下39分、9助攻、7籃板最佳，詹金斯19分。

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