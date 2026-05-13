NBA／尼克好消息 阿努諾比有望東決前回歸

阿努諾比。(美聯社)

尼克隊季後賽 第二輪只花4戰就「橫掃」76人隊，率先拿到東區決賽門票，好消息還有主戰前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的腿傷復原中，將在東區決賽開戰前歸隊。

阿努諾比是季後賽第二輪第2戰的比賽尾聲傷到右腿，之後就列入每日觀察名單，不過尼克在他缺席的兩戰仍展現兇猛火力，延續連勝下淘汰76人。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）接獲的消息，若沒意外，阿努諾比在東區決賽開戰前就能回歸。

阿努諾比今天已經加入球隊訓練，不過尼克教練布朗（Mike Brown）提到，阿努諾比沒有進行任何實戰演練，但還有進行個人訓練。

「任何人能做到這些，你都會受到鼓舞，但話說回來，這些都是他們告訴我他今天能做的事，我會等到星期五再看他們說了什麼。」布朗說。

尼克還在等東區決賽的對手出爐，活塞隊和騎士隊前4戰打完戰成平手，代表系列賽至少會進行到第6戰，東區決賽最早要到台灣時間下周一才會開打，這讓阿努諾比有11天的時間復原。

阿努諾比在隊上的得分火力僅次於「一哥」布朗森（Jalen Brunson），本季8場季後賽他場均繳出21.4分、7.5籃板和1.9抄截，命中率6成2，外線更繳出5成3的亮眼表現。