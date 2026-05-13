我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

NBA／溫班亞瑪超齡演出助隊聽牌 卡瑟爾：他成熟度太驚人

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溫班亞瑪全場27分、17籃板、3阻攻。(美聯社)
溫班亞瑪全場27分、17籃板、3阻攻。(美聯社)

馬刺隊12日在西區季後賽第二輪第5場比賽，在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場27分、17籃板、3阻攻領軍下，以29分差距大勝灰狼，系列賽取得3：2領先優勢，他也成為史上第3年輕在季後賽拿下25分、15籃板、5助攻的球員，隊友卡瑟爾（Stephon Castle）讚賞溫班亞瑪有驚人的成熟度。

溫班亞瑪前一場比賽遭到驅逐出場，12日第五戰上半場就火力全開攻下21分，外帶11籃板，成為史上第二年輕在季後賽半場就有「20＋10」表現的球員，僅次於湖人隊詹姆斯（LeBron James），更是僅次於唐西奇（Luka Doncic）和魔術強森（Magic Johnson），成為史上第三年輕在季後賽拿下25分、15籃板、5助攻的球員。

下半場溫班亞瑪雖然得分稍減，但在防守端持續為馬刺注入能量，幫助馬刺一度將領先差距擴大到30分，最終也以29分差距取勝，系列賽取得3：2聽牌。

談到前一場比賽遭驅逐，本場比賽隨即用場上表現最佳回應，溫班亞瑪說：「12日我們在主場做了該做的事情，這個系列賽我們都深知將伴隨著一些高強度的身體對抗，所以不斷提醒自己必須保持強硬，這也是最終能取勝的原因。」

對於前一場在灰狼隊主場輸球回到聖安東尼奧後，前主帥波波維奇（Greg Popovich）親自到場接機，並為球隊精神喊話，溫班亞瑪直言對球隊幫助很大，「他親臨現場，或許是想讓他的發言更有份量，讓我們更加重視，就如同往常一般，只要他一開口，所有人都是專心傾聽。」

卡瑟爾談到溫班亞瑪的表現也說：「12日就是大家一整年看到那個熟悉的溫班亞瑪，成熟度簡直驚人，當他帶著侵略性在打球，並能夠提供全方位的防守支援，我們很難被擊敗。他過去48小時一直保持很好的心態，我知道前一場比賽他很想要留在場上到最後一刻，但這沒有影響到他的情緒，今晚他就證明這點。」

唐西奇 馬刺 NBA

上一則

MLB／山本由伸失5分 大谷開轟雙安救不了 道奇4連敗

下一則

世界盃／美國第1場踢巴拉圭 泰勒亞當斯：足球能團結「瘋狂時代」

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪領軍下半場打爆灰狼 馬刺系列賽3：2聽牌

NBA／溫班亞瑪領軍下半場打爆灰狼 馬刺系列賽3：2聽牌
NBA／馬刺轟133分創球隊近43年新高 大勝灰狼38分扳平戰局

NBA／馬刺轟133分創球隊近43年新高 大勝灰狼38分扳平戰局
NBA／「我就是為大場面而生」 溫班亞瑪攻防一體接管戰局 喊話系列賽還沒結束

NBA／「我就是為大場面而生」 溫班亞瑪攻防一體接管戰局 喊話系列賽還沒結束
NBA／溫班亞瑪遭驅逐出場 愛德華飆36分 灰狼扳平馬刺

NBA／溫班亞瑪遭驅逐出場 愛德華飆36分 灰狼扳平馬刺

熱門新聞

中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)

世界盃倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

2026-05-05 21:18
克拉克。(美聯社)

NBA／疑似用藥過量 灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

2026-05-12 20:30
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。(路透)

世界盃天價門票引爆球迷怒火 FIFA主席：沒啥負面新聞

2026-05-10 09:30
倫敦世乒賽，中國女團奪冠。（新華社）

倫敦世乒賽／中國女隊7連冠 王曼昱：感謝孫穎莎創造救贖機會

2026-05-10 19:51

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父