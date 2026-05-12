NBA／溫班亞瑪領軍下半場打爆灰狼 馬刺系列賽3：2聽牌

馬刺以126：97大勝灰狼，系列賽以3：2聽牌。(美聯社)

在系列賽遭到扳平後，馬刺 隊12日回到主場續拚聽牌，上半場與灰狼隊拉鋸，下半場進攻火力全開，一度在第三節拉出30：12的攻勢擴大領先差距，最終在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下27分、17籃板領軍下，以126：97大勝灰狼，系列賽以3：2聽牌。

在衛冕軍雷霆隊率先搶下首張西區冠軍賽門票後，另一支奪冠熱門馬刺在系列賽第四戰遭灰狼扳平戰局後，12日回到主場重整旗鼓力拚聽牌，上半場球隊雙星溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）就火力全開，分別攻下21分、11籃板與12分，幫助馬刺取得12分領先，溫班亞瑪更成為聯盟史上第二年輕在季後賽 半場就拿下20分、10籃板的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）。

儘管上半場就有雙位數差距，不過決定勝負的關鍵仍發生在第三節，灰狼在開節靠著多森姆（Ayo Dosunmu）、愛德華（Anthony Edwards）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）聯手出擊，一度在第三節剩下8分鐘時追平比數，不過接下來8分鐘馬刺拉出一波30：12的攻勢拉開差距，帶著18分領先進入第四節。

末節馬刺在多點開花的攻勢下持續將領先差距擴大，反觀灰狼12日除了愛德華外，禁區大將藍道（Julius Randle）手感不佳，17次出手僅命中6球，這也讓馬刺將領先優勢一度擴到大30分，最終也以29分差距收下勝利，系列賽以3：2聽牌。

馬刺12日共計6人得分上雙，溫班亞瑪拿下27分、17籃板、3阻攻，年度第六人強森（Keldon Johnson）則有21分，福克斯18分，卡瑟爾17分；灰狼則以愛德華20分最佳，藍道、麥克丹尼爾斯皆拿下17分。