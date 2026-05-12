我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑似用藥過量 NBA灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

美國「中共間諜網」浮現 陳軍自誇：比FBI強100倍

NBA／湖人遭橫掃季後將重整 佩林卡、瑞迪克盼留詹姆斯、里夫斯

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
展望未來，在道奇隊老闆沃爾特入主後，湖人展現更強大的企圖心。(歐新社)
展望未來，在道奇隊老闆沃爾特入主後，湖人展現更強大的企圖心。(歐新社)

隨著湖人季後賽次輪慘遭雷霆橫掃，紫金大軍的季後賽之旅就此止步，但球隊高層的腳步卻未曾停歇，湖人營運總裁佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）於今天的季末訪談中同步表態，休賽季的首要任務便是爭取詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的回歸，延續球隊競爭核心。

41歲的詹姆斯剛結束生涯第23個賽季與在湖人的第8個賽季，儘管場上主宰力不如以往，但他仍以全明星姿態繳出驚人數據，在昨天止步次輪後，詹姆斯透露將與家人商討是否繼續第24個職業賽季。對此，佩林卡展現極大尊重，「我們從未見過如此尊重籃球賽事的球員，他為這座城市與隊友貢獻良多，我們現在最想做的，就是回敬他應有的尊重。」

詹姆斯在季後將成為完全自由球員，佩林卡也強調，出於對詹姆斯的尊重，將會保持耐心讓他有充分的時間思考未來，「首要任務是讓他有足夠時間來決定下一步怎麼走，他是否想在NBA再打一年？我認為這將透過與家人的相處時間，和與他最親密圈子的成員討論後決定，我們只想尊重他的決定。」

除了詹姆斯的去留備受矚目，另一名自由球員里夫斯的動向同樣是焦點，這位從落選秀一路打拚成主力得分手的後衛，本季場均繳出23.3分、4.7籃板與5.5助攻的全能數據。佩林卡語帶肯定的表示，里夫斯已明確表達想續留洛杉磯，球隊也渴望讓他的「紫金奧德賽」繼續寫下去。

此外，佩林卡提到陣中擁有唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯與里夫斯是「三名四分衛」的奢侈，這對主帥瑞迪克而言雖是調度挑戰，卻也是爭冠的關鍵利基。瑞迪克特別點名稱讚東契奇本季在體能與領導力上的蛻變，並強調湖人將持續圍繞這幾位核心建隊，同時在自由市場尋求補強防守與板凳深度，改善本季排名後段的防守效率。

展望未來，在道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）入主後，湖人展現更強大的企圖心。佩林卡宣布，球隊將在休賽季大規模翻修訓練中心，引入尖端生物力學實驗室與康復設備，並擴編制管理層，延攬兩名助理總經理分別負責球員評價與數據分析。

NBA 季後賽 湖人

上一則

棒球／費爾柴德擔綱主角 守護者3A秀國旗慶祝台灣傳統週

下一則

NBA／季後賽第二輪烙賽下季還留隊？艾頓：湖人把我當成家人

延伸閱讀

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了

NBA／賽後帶湖人球員圍住裁判「開會」 里夫斯：我被羞辱了
NBA／抱怨裁判都不吹雷霆犯規 湖人主帥：詹皇是哨最少球星

NBA／抱怨裁判都不吹雷霆犯規 湖人主帥：詹皇是哨最少球星
NBA／火箭棄守了？杜蘭特G5確定缺陣 湖人里夫斯有望回歸

NBA／火箭棄守了？杜蘭特G5確定缺陣 湖人里夫斯有望回歸
NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

熱門新聞

中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)

世界盃倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

2026-05-05 21:18
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。(路透)

世界盃天價門票引爆球迷怒火 FIFA主席：沒啥負面新聞

2026-05-10 09:30
倫敦世乒賽，中國女團奪冠。（新華社）

倫敦世乒賽／中國女隊7連冠 王曼昱：感謝孫穎莎創造救贖機會

2026-05-10 19:51
孫穎莎獲得本次賽事女子最佳球員。(新華社)

中國隊逆轉日本隊 第24次奪得世乒賽女團冠軍

2026-05-10 12:59

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父