我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚25年 阿湯哥、妮可基嫚傳為一事正式重聚

CNN：川普喊打卻不敢打？被伊朗看穿底牌

NBA／馬刺福克斯腳踝不適 明天G5出賽成疑

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福克斯(下)。 (路透)
福克斯(下)。 (路透)

馬刺隊迎接明天第5戰前，一則以喜一則以憂，喜的是當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）躲過禁賽，憂的是福克斯（De'Aaron Fox）出現左腳踝痠痛狀況，明年第5戰能否上陣打上問號。

溫班亞瑪昨天第二節因護球動作過大擊倒灰狼里德（Naz Reid），被吹二級惡意犯規，生涯首度被驅逐出場，不過在福克斯領軍下馬刺數度領先8分，第四節尾聲才遭灰狼逆轉，系列賽2比2戰平。

從3月25日開始不曾缺賽的福克斯，昨天出賽37分鐘攻下24分、4籃板、3助攻和3抄截，但比賽中一度被壓到腳，當下就面露不適，今天就因左腳踝痠痛列入出賽成疑名單。

福克斯是馬刺重要得分點，第二輪4戰平均有16.8分、4.0助攻和2.5籃板；首輪他也有過單場28分表現，助隊以4：1淘汰拓荒者隊。

馬刺第5戰將回到主場迎敵，若福克斯無法出賽，哈波（Dylan Harper）和強森（Keldon Johnson）角色可能更吃重。哈波第4戰以超過7成2的命中率攻下平全隊最高的24分，表現不見新秀生澀；本季拿下最佳第六人的強森，昨天出賽17分鐘僅拿4分。

馬刺

上一則

NBA／出肘被吹惡意犯規 溫班亞瑪躲過禁賽G5能上陣

下一則

NBA／下半場打神了 米契爾狂飆43分率騎士打下活塞追平系列賽

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪遭驅逐出場 愛德華飆36分 灰狼扳平馬刺

NBA／溫班亞瑪遭驅逐出場 愛德華飆36分 灰狼扳平馬刺
NBA／出肘被吹惡意犯規 溫班亞瑪躲過禁賽G5能上陣

NBA／出肘被吹惡意犯規 溫班亞瑪躲過禁賽G5能上陣
NBA／馬刺轟133分創球隊近43年新高 大勝灰狼38分扳平戰局

NBA／馬刺轟133分創球隊近43年新高 大勝灰狼38分扳平戰局
NBA／溫班亞瑪攻守制霸39分飆歷史紀錄 第4節率馬刺力壓灰狼

NBA／溫班亞瑪攻守制霸39分飆歷史紀錄 第4節率馬刺力壓灰狼

熱門新聞

太陽前鋒布魯克斯。 (路透)

NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列

2026-05-04 19:43
中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)

世界盃倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

2026-05-05 21:18
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。(路透)

世界盃天價門票引爆球迷怒火 FIFA主席：沒啥負面新聞

2026-05-10 09:30
孫穎莎獲得本次賽事女子最佳球員。(新華社)

中國隊逆轉日本隊 第24次奪得世乒賽女團冠軍

2026-05-10 12:59

超人氣

更多 >
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？