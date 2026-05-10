NBA／尼克狂轟25顆三分球「橫掃76人」連2年晉級東區冠軍賽

尼克10日以144：114、系列賽4戰全勝橫掃費城76人。(路透)

美國職籃NBA季後賽 ，紐約尼克10日以凌厲的3分球攻勢，自第1節起就完全壓制對手，最終以144：114、系列賽4戰全勝橫掃費城 76人，率先晉級東區冠軍賽。

法新社報導，尼克10日的3分球追平多項聯盟季後賽紀錄，第1節11記3分球追平單節紀錄；上半場18記3分球追平半場紀錄；全場25記3分球，也打平單場紀錄。

尼克在東區準決賽橫掃對手，連續第2年晉級分區冠軍賽。上個球季前，尼克曾連續24個賽季都未能拿下東冠門票。

10日拿下季後賽7連勝的尼克，將與頭號種子底特律活塞或第4種子克里夫蘭騎士，爭搶NBA總冠軍賽 的資格。

尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）賽後表示「一場一場來」。麥布萊德（Miles McBride）10日命中7記3分球，攻下全場最高的25分；布朗森的3分球也有6顆進帳，總共拿下22分。

尼克主將阿努諾比（OG Anunoby）因腿後肌拉傷連續第2戰缺陣，但全隊表現完全沒有受到影響，共有6名球員得分上雙。

尼克挾著3勝優勢，自開賽就發動凌厲攻勢，3分球13次出手命中11顆，第1節即攻下43分。

76人教練納斯（Nick Nurse）喊出暫停，不過似乎找不到對策，大批嘈雜的尼克球迷更將客場化為主場。中場休息時，尼克已經以81：57大幅領先，他們半場就轟進18顆3分球。

比賽至此幾乎勝負已定，尼克領先差距最多達44分，第4節更讓先發球員全部休息。

76人主將安比德（Joel Embiid）頂著盲腸炎手術後所引發的髖部與腳踝傷勢，全場8次出手全部命中，個人拿下全隊最多的24分。

馬克西（Tyrese Maxey）也補上17分，不過首輪爆冷淘汰第2種子波士頓塞爾蒂克的76人，自2001年以來，便再也未能闖過東區準決賽這一關。