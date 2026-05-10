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NBA／馬刺噩耗 溫班亞瑪「架拐子」只打12分鐘被吹出場

記者曾思儒／即時報導
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馬刺當家中鋒「法國狀元」溫班亞瑪。（美聯社）
馬刺當家中鋒「法國狀元」溫班亞瑪。（美聯社）

馬刺隊和灰狼隊10日進行西區第二輪第4戰，第二節進行不到3分半戰局就出現重大變化，馬刺當家中鋒「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）搶籃板時揮肘被升級成二級惡意犯規，只打12分鐘就被吹出場。

前3戰打完，馬刺取得系列賽2勝1敗領先，前一戰激戰勝出的關鍵就是溫班亞瑪，他攻下39分、15籃板外帶5阻攻，其中16分集中在決勝節，助隊頂住灰狼反撲，以115：108搶下勝利。

10日繼續在灰狼主場進行的第4戰，溫班亞瑪第二節8分39秒在灰狼里德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）卡位下「摘芭樂」搶下進攻籃板，但接續護球動作手肘直接架到里德臉上，差點引爆衝突。

裁判檢視畫面後，將溫班亞瑪的犯規升級成二級惡意犯規，直接驅逐出場，無法繼續之後賽程，後續還可能面臨禁賽處罰。

溫班亞瑪只留下5投2中拿4分、4籃板且沒阻攻的成績就離場，他離開時球隊以34：36落後，里德2罰都得手，讓灰狼擴大領先。

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