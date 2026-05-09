NBA／跌破眼鏡？柯爾和勇士再續約兩年

柯爾。(美聯社)

經過三周的討論商議，勇士隊決定和柯爾（Steve Kerr）再續前緣，這位60歲教頭答應球團的兩年合約，第13個總教練執教賽季仍在勇士開啟。

勇士本季例行賽以37勝45敗排西區第10種子，附加賽雖闖過第一場但驟死戰敗給太陽隊，當時柯爾曾說，仍熱愛執教，但一切都會有結束的時候，有時就是需要注入新血和新思路；勇士大將格林（Draymond Green）更預測會有新教頭出現，不過最終是2014年接下兵符的柯爾續留勇士。

柯爾上季的薪水是1750萬美金，居聯盟之最；消息來源指出，這份合約讓柯爾維持聯盟最高薪教頭身份。

過去兩周，柯爾和勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）及球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）見面數次，討論內容從球隊進攻、陣容未來性到球隊發展方向，當然也有柯爾的薪資。

一名球隊消息來源強調，「錢不是問題」，重點是做出最好決定。

本周球團內部成員普遍知道柯爾將回歸，周五晚上和周六早上確認完細節，正式確認柯爾將繼續率勇士前進。

柯爾執教的第一年就率勇士奪下2014年總冠軍，接續2017年再登頂，18年完成2連霸，2022年摘下第4冠，加上球員時期的5枚冠軍戒在手，讓柯爾生涯已經9度奪冠。