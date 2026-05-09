我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫生手術「摘錯病人器官」致死理由荒謬 還騙家屬是病變

買幼苗反而長不好 10植物現在播種最划算

NBA／跌破眼鏡？柯爾和勇士再續約兩年

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯爾。(美聯社)
柯爾。(美聯社)

經過三周的討論商議，勇士隊決定和柯爾（Steve Kerr）再續前緣，這位60歲教頭答應球團的兩年合約，第13個總教練執教賽季仍在勇士開啟。

勇士本季例行賽以37勝45敗排西區第10種子，附加賽雖闖過第一場但驟死戰敗給太陽隊，當時柯爾曾說，仍熱愛執教，但一切都會有結束的時候，有時就是需要注入新血和新思路；勇士大將格林（Draymond Green）更預測會有新教頭出現，不過最終是2014年接下兵符的柯爾續留勇士。

柯爾上季的薪水是1750萬美金，居聯盟之最；消息來源指出，這份合約讓柯爾維持聯盟最高薪教頭身份。

過去兩周，柯爾和勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）及球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）見面數次，討論內容從球隊進攻、陣容未來性到球隊發展方向，當然也有柯爾的薪資。

一名球隊消息來源強調，「錢不是問題」，重點是做出最好決定。

本周球團內部成員普遍知道柯爾將回歸，周五晚上和周六早上確認完細節，正式確認柯爾將繼續率勇士前進。

柯爾執教的第一年就率勇士奪下2014年總冠軍，接續2017年再登頂，18年完成2連霸，2022年摘下第4冠，加上球員時期的5枚冠軍戒在手，讓柯爾生涯已經9度奪冠。

NBA

上一則

NBA／雙方罰球數差距兩倍 安比德狠酸裁判：紐約贏球對大家比較好

下一則

MLB／男孩斷了一隻手臂也要丟回全壘打球 下一秒變委屈哭臉

延伸閱讀

NBA／樂透抽籤結果擬成關鍵因素 柯爾下周與勇士續談未來動向

NBA／樂透抽籤結果擬成關鍵因素 柯爾下周與勇士續談未來動向
NBA／執教勇士有變數 傳ESPN積極挖角柯爾重返球評

NBA／執教勇士有變數 傳ESPN積極挖角柯爾重返球評
NBA／率活塞挺進季後賽第二輪 教頭獲續約

NBA／率活塞挺進季後賽第二輪 教頭獲續約
NBA／76人教頭奔喪後回歸執教G2 安比德缺陣

NBA／76人教頭奔喪後回歸執教G2 安比德缺陣

熱門新聞

太陽前鋒布魯克斯。 (路透)

NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列

2026-05-04 19:43
中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
大谷翔平第七局挨觸身球，被75哩橫掃球砸中，他哀嚎一聲「啊～」虛弱丟掉球棒。（美聯社）

MLB／大谷挨120公里觸身球「啊～」慘叫 連主播都虧浮誇了

2026-05-03 22:50
紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)

世界盃倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

2026-05-05 21:18
示意圖。（取自Unsplash圖庫）

傳台灣選手倫敦出賽遭不當肢體接觸 國際桌球總會：絕不容忍

2026-05-03 17:28

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事