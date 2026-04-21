NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽

麥凱倫。(路透)

三節打完落後12分的老鷹隊上演驚奇逆轉，在麥凱倫（CJ McCollum）第四節連進3球下打出單節28：15的反撲攻勢，加上尼克隊最後一擊失手，讓老鷹首輪季後賽第2戰踢館成功，以107：106擊敗尼克，將系列賽1比1扳平。

老鷹今天出師不利，211公分的替補前鋒蓋伊（Mouhamed Gueye）第一節灌籃重摔，只打5分鐘就離場，加上蘭德爾（Jock Landale）扭傷右腳踝缺陣，首節以23：32落後尼克，半場打完雖將差距縮小到54：61，三節結束仍陷入79：91劣勢。

領先大半場的尼克第四節進攻當機，老鷹92：100落後下，庫明加（Jonathan Kuminga）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）聯手打出一波11：0攻勢逆轉比分，1分22秒尼克主將布朗森（Jalen Brunson）雖投進追平外線助隊103：103扳平，但33.3秒麥凱倫投進中距離，布朗森又發生失誤讓強森（Jalen Johnson）10.2秒灌籃得手，老鷹領先擴大到107：103。

尼克喊出暫停後，布朗森只花3秒就投進外線，接續犯規讓麥凱倫5.6秒站上罰球線；他2罰都失手讓尼克看到反撲機會，但布里吉斯（Mikal Bridges）有機會的「絕殺」中距離沒破網，讓老鷹驚險以107：106帶走勝利。

最後罰雖失手，麥凱倫仍攻下全場最高32分外帶6助攻，庫明加替補貢獻19分，強森17分；主場失守的尼克6人得分兩位數，以布朗森29分最高，唐斯（Karl-Anthony Towns）18分。