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NBA／米契爾、哈登聯手轟58分 騎士退暴龍奪連勝

記者曾思儒／即時報導
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騎士隊米契爾（右）和「大鬍子」哈登（左）。（路透）
騎士隊米契爾（右）和「大鬍子」哈登（左）。（路透）

騎士隊今天在後場雙星米契爾（Donovan Mitchell）和「大鬍子」哈登（James Harden）聯手拿下58分火力輸出下，以115：105擊敗暴龍隊，系列賽取得2勝0敗優勢。

除了騎士後場雙星主導戰局，莫布里（Evan Mobley）今天也加入火力放送行列，全場13投11中轟下25分，幫助騎士連兩戰守護主場。

暴龍以巴恩斯（Scottie Barnes）26分最佳，巴瑞特（RJ Barrett）20分、9籃板，但英格倫（Brandon Ingram）大當機，今天15投僅3中拿7分。

騎士首節取得26：19領先，暴龍第二節雖靠一波7：0攻勢追近比分，但米契爾幫騎士穩住領先，半場仍握有54：48優勢，第三節最多領先到16分。暴龍打出一波12：3攻勢回到戰局，第四節再追到86：92，但騎士在米契爾、史特魯斯（Max Strus）和莫布里接連進球下穩住優勢，其中米契爾更有先投進外線再切入得手，20秒連拿5分的爆發演出，讓騎士從原本9分領先擴大到104：90，鎖定主場勝利。

米契爾攻下全場最高30分外帶7籃板和5助攻，哈登攻下28分。

暴龍後衛奎克利（Immanuel Quickley）因右腿拉傷缺席今天比賽，好消息是復原狀況良好，有機會在台灣時間周五回到多倫多進行的第3戰回歸。

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