我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

NBA／火箭少杜蘭特太傷 詹姆斯、肯納德聯手湖人開紅盤

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖人以107：98擊敗火箭隊，系列賽拔得頭籌。(路透)
湖人以107：98擊敗火箭隊，系列賽拔得頭籌。(路透)

NBA季後賽點燃戰火，但湖人隊和火箭隊18日首戰對決都有球星缺陣，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）扛起球隊，他繳出19分、13助攻、8籃板的「準大三元」，加上射手肯納德（Luke Kennard）打出季後賽代表作，三分球5投5中轟下27分，聯手率隊以107：98擊敗杜蘭特（Kevin Durant）缺席的火箭隊，系列賽拔得頭籌。

杜蘭特因訓練時傷了右膝，18日無法上場。火箭教練尤多卡（Ime Udoka）賽前透露，杜蘭特是周三訓練時扭到右膝蓋，進行檢查後沒有結構損傷，希望只是暫時缺陣。

火箭少了場均有26分的杜蘭特，湖人後場雙星唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）18日也都穿著便服當觀眾，肯納德把握機會當主角，他下半場攻下16分，全場繳出13投9中的高命中率，和詹姆斯聯手掌控戰局。

湖人只有開賽短暫陷入2分落後，首節33：29領先後就一路握有領先，第二節中鋒艾頓（Deandre Ayton）進球讓紫金軍團領先擴大到48：38，雖被火箭回敬一波10：2攻勢，仍帶著2分優勢進入下半場。

火箭第三節在史密斯（Jabari Smith）飆進外線後一度54：54追平比數，但湖人有八村壘回敬三分彈，肯納德也追加外線，率湖人打出一波11：2攻勢穩住戰局，第四節也維持優勢，最終以9分差距為系列賽開出紅盤。

湖人先發得分都達兩位數，艾頓19分、11籃板，史馬特（Marcus Smart）15分、8助攻，八村壘14分；火箭團隊命中率僅3成8，森根（Alperen Sengun）19分已是全隊最高。

唐西奇 季後賽 NBA

上一則

NBA／布朗森帶領尼克勝老鷹 東區季後賽首戰告捷

下一則

NBA／41歲又109天 詹姆斯寫「最年長」雙十紀錄 湖人拔火箭

延伸閱讀

NBA／柯瑞輪休、詹姆斯轟26分11助攻 湖人擊退勇士終於止敗

NBA／柯瑞輪休、詹姆斯轟26分11助攻 湖人擊退勇士終於止敗
NBA／狀元佛雷格狂轟45分和詹姆斯合寫紀錄 獨行俠打下殘陣湖人

NBA／狀元佛雷格狂轟45分和詹姆斯合寫紀錄 獨行俠打下殘陣湖人
NBA／柯瑞復出轟29分但絕殺失手 勇士1分不敵火箭吞4連敗

NBA／柯瑞復出轟29分但絕殺失手 勇士1分不敵火箭吞4連敗
NBA／獨扛太累？詹姆斯對雷霆休兵 湖人3巨頭全缺席

NBA／獨扛太累？詹姆斯對雷霆休兵 湖人3巨頭全缺席

熱門新聞

剛讓出世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，本周巴塞隆納公開賽退出賽事，想搶回球王寶座還要再等等。（歐新社）

網球／巴塞隆納贏球後退賽 阿爾卡拉斯重返球王再等等

2026-04-16 04:00
「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

2026-04-18 14:44
新澤西運輸局官方確認：在紐約/新澤西賽區舉辦的八場世界盃足球賽比賽期間，第一道入場安檢將設在紐約賓州車站內，導致通勤乘客無法進出站。圖為賓州車站內。(記者許君達／攝影)

世界盃將在大都會人壽球場開踢 賓州車站安檢 通勤受阻

2026-04-12 19:45
勇士隊格林(右)17日帶球進攻，遇到太陽隊布克(左)防守。(路透)

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

2026-04-18 01:21
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
勇士柯瑞狂轟35分，再一勝就能挺進季後賽。（美聯社）

NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇續命

2026-04-16 01:20

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆