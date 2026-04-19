NBA／火箭少杜蘭特太傷 詹姆斯、肯納德聯手湖人開紅盤

湖人以107：98擊敗火箭隊，系列賽拔得頭籌。(路透)

NBA季後賽 點燃戰火，但湖人隊和火箭隊18日首戰對決都有球星缺陣，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）扛起球隊，他繳出19分、13助攻、8籃板的「準大三元」，加上射手肯納德（Luke Kennard）打出季後賽代表作，三分球5投5中轟下27分，聯手率隊以107：98擊敗杜蘭特（Kevin Durant）缺席的火箭隊，系列賽拔得頭籌。

杜蘭特因訓練時傷了右膝，18日無法上場。火箭教練尤多卡（Ime Udoka）賽前透露，杜蘭特是周三訓練時扭到右膝蓋，進行檢查後沒有結構損傷，希望只是暫時缺陣。

火箭少了場均有26分的杜蘭特，湖人後場雙星唐西奇 （Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）18日也都穿著便服當觀眾，肯納德把握機會當主角，他下半場攻下16分，全場繳出13投9中的高命中率，和詹姆斯聯手掌控戰局。

湖人只有開賽短暫陷入2分落後，首節33：29領先後就一路握有領先，第二節中鋒艾頓（Deandre Ayton）進球讓紫金軍團領先擴大到48：38，雖被火箭回敬一波10：2攻勢，仍帶著2分優勢進入下半場。

火箭第三節在史密斯（Jabari Smith）飆進外線後一度54：54追平比數，但湖人有八村壘回敬三分彈，肯納德也追加外線，率湖人打出一波11：2攻勢穩住戰局，第四節也維持優勢，最終以9分差距為系列賽開出紅盤。

湖人先發得分都達兩位數，艾頓19分、11籃板，史馬特（Marcus Smart）15分、8助攻，八村壘14分；火箭團隊命中率僅3成8，森根（Alperen Sengun）19分已是全隊最高。