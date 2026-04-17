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NBA／至今未收到小鮑爾致歉 阿德巴約：未來相遇會好好聊聊

記者劉肇育／即時報導
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黃蜂球星小鮑爾（右）、熱火中鋒阿德巴約（左）。（路透）
黃蜂球星小鮑爾（右）、熱火中鋒阿德巴約（左）。（路透）

NBA聯盟在15日針對黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）對熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的爭議犯規做出3.5萬美元罰款，外加賽後受訪飆粗口遭罰2.5萬美元，但並未追加禁賽，不過阿德巴約在16日受訪時也直言，目前還沒有收到來自小鮑爾的致歉。

這起爭議發生在黃蜂與熱火的附加賽第二節，當時小鮑爾在跌倒之際，順勢伸手狠抓阿德巴約的腳踝，導致後者重摔倒地，造成下背部挫傷，諷刺的是，裁判當時並未響哨，比賽持續進行，熱火最終以1分之差落敗，也因此正式宣告無緣季後賽

在聯盟15日宣布對於小鮑爾的罰款處分後，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）16日在賽季後記者會中也展現了風度，他表示雖然沒在當下吹罰令人沮喪，但並不主張追加禁賽，「我不認為小鮑爾是個骯髒的球員，但在那一刻，所有的指控都是事實：那確實是一個骯髒且危險的動作，本該在當下被處理。」

熱火中鋒阿德巴約則顯得較為介意，他向媒體透露，事發至今尚未收到鮑爾的任何道歉，「這件事應該被公開談論，未來某個時刻我們會再相遇，到時我會跟他好好聊聊。」

逃過一劫的黃蜂，總教練李（Charles Lee）則在前往奧蘭多的班機前坦言鬆了一口氣，他表示，「聯盟給出了他們認為公平的判罰，我們慶幸還能擁有小鮑爾征戰下一場。我知道他絕非故意傷人，現在一切塵埃落定。」

這已非小鮑爾首次對阿德巴約「動手」，早在2024年1月他也曾試圖在回防時拉扯阿德巴約的腿，如今鮑爾雖逃過禁賽，但其場上的爭議動作已引起聯盟高度關注。

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