我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗良十四世暗批「世界正被少數暴君蹂躪」 川普回應了

川普宣布停火讓以色列錯愕 內唐亞胡挨批被牽著鼻子走

NBA／期待季後賽與布朗尼並肩作戰 詹姆斯：超越生涯一切成就

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NBA季後賽首輪即將開打，湖人隊將於18日交手火箭隊，詹姆斯將迎來職業生涯最溫馨...
NBA季後賽首輪即將開打，湖人隊將於18日交手火箭隊，詹姆斯將迎來職業生涯最溫馨時刻，與21歲兒子布朗尼並肩作戰。（路透）

NBA季後賽首輪即將開打，湖人隊將於18日交手火箭隊，這對聯盟老將詹姆斯（LeBron James）而言，不僅是追平歷史紀錄的第19度季後賽征途，更將迎來職業生涯最溫馨時刻，與21歲兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰。

41歲的詹姆斯在16日練球後受訪，儘管因感冒嗓音沙啞，但談起兒子仍難掩興奮。他感性表示，「能和他一起站在場上，是我職業生涯中發生過最棒的事情，超越了我所達成的一切成就。」詹姆斯強調，布朗尼靠著努力爭取到輪替位置，在過去幾年的起伏後，能在季後賽被叫到名字是件非常了不起的事。

身為2024年選秀會第55順位的新秀，布朗尼本季的成長有目共睹。由於湖人先發後場雙核唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）分別遭遇腿筋與腹斜肌傷勢缺陣，布朗尼在季末成功擠進總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替陣容。

在例行賽最後6場比賽中，布朗尼平均上場17.2分鐘，繳出7.2分、1.8次助攻，投籃命中率達47.2%，三分外線更來到42.9%的高水準，比起菜鳥賽季，他的投籃穩定度與防守位置感都有顯著進步。對於將再度站上季後賽舞台，布朗尼表示，「這是我的夢想，去年我只在對陣灰狼隊時打了幾分鐘垃圾時間，現在我完全準備好要與隊友一起拚搏。」

湖人主帥瑞迪克則指出，在球隊人手短缺的情況下，布朗尼必須隨時待命。他說：「我相信他的投籃能力，他在發展聯盟的表現已經證明了這點，且他在防守端也進步神速。」

作為西區第4種子，湖人將面對第5種子火箭的挑戰。詹姆斯表示，季後賽的重點在於更高度的專注與對對手傾向的徹底研究。布朗尼則謙虛地說：「老爸打過無數次季後賽，拿過冠軍，我們只要張開耳朵聽他的，他會帶領我們贏球。」

詹姆斯此役上場後，將追平馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）保持的19次季後賽紀錄，這對父子檔的同場競技，無疑將成為今年季後賽最受矚目的焦點。

唐西奇 NBA 湖人

上一則

MLB／楚奧特洋基客場連4天開轟 締史上第一人紀錄

延伸閱讀

NBA／高吊傳球引起失誤 詹姆斯比賽中罕見幫兒子布朗尼「上課」

NBA／高吊傳球引起失誤 詹姆斯比賽中罕見幫兒子布朗尼「上課」
NBA／兩大核心倒下 41歲詹姆斯被迫再扛重任：每個人都要挺身而出

NBA／兩大核心倒下 41歲詹姆斯被迫再扛重任：每個人都要挺身而出
NBA／完成史上首見「兒子助攻父親」 詹姆斯：還是想念唐西奇、里夫斯

NBA／完成史上首見「兒子助攻父親」 詹姆斯：還是想念唐西奇、里夫斯
NBA／湖人雙衛仍無限期缺陣 瑞迪克點出與火箭勝負關鍵在卡位 

NBA／湖人雙衛仍無限期缺陣 瑞迪克點出與火箭勝負關鍵在卡位 

熱門新聞

美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
新澤西運輸局官方確認：在紐約/新澤西賽區舉辦的八場世界盃足球賽比賽期間，第一道入場安檢將設在紐約賓州車站內，導致通勤乘客無法進出站。圖為賓州車站內。(記者許君達／攝影)

世界盃將在大都會人壽球場開踢 賓州車站安檢 通勤受阻

2026-04-12 19:45
剛讓出世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，本周巴塞隆納公開賽退出賽事，想搶回球王寶座還要再等等。（歐新社）

網球／巴塞隆納贏球後退賽 阿爾卡拉斯重返球王再等等

2026-04-16 04:00
勇士柯瑞狂轟35分，再一勝就能挺進季後賽。（美聯社）

NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇續命

2026-04-16 01:20
NBA例行賽結束，即將展開附加賽和季後賽的征途。（取材自官方X平台）

NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

2026-04-13 03:45
戴維斯(左)、威廉森(右)。 (路透)

NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配

2026-04-09 19:42

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕