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NBA／唐西奇、康寧漢開特例可競爭個人獎 愛德華遭駁回

記者劉肇育／即時報導
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灰狼球星愛德華(圖)本季出賽60場，雖嘗試透過仲裁爭取資格，最終卻遭駁回，其經紀...
灰狼球星愛德華(圖)本季出賽60場，雖嘗試透過仲裁爭取資格，最終卻遭駁回，其經紀人霍蘭德對此表達不解。(路透)

NBA本賽季因「65場出賽門檻」引發不少爭議，在季後賽開打前夕，聯盟與球員工會今天達成共識，針對特殊情況釋出「特赦令」，包括湖人球星唐西奇（Luka Doncic）與活塞隊後衛康寧漢（Cade Cunningham）雖未達標，但獲准破格取得年度獎項候選資格。

根據勞資協議中的「特殊情況」條款，球員若因不可抗力因素缺賽，可申請仲裁豁免。唐西奇本季出賽64場，僅差1場達標，主因是去年12月為了見證女兒出生飛往海外，聯盟考量其理由屬家庭重大事件，決議他符合特殊條款。

唐契奇隨後在社群媒體感謝工會與球團支持：「能在12月參與女兒出生對我至關重要，很榮幸能繼續角逐獎項。我非常感謝球團、教練團以及整個團隊給予我的全力支持，並允許我前往陪伴她。這個賽季對我來說意義非凡，因為我和我的隊友們取得了如此成就，我很榮幸有機會角逐聯盟的賽季末獎項。」

活塞康寧漢本賽季則是帶領球隊搶下東區龍頭，不過他3月中旬遭遇肺部塌陷（氣胸）問題，導致最終僅出賽63場，但聯盟認為其傷勢嚴重且屬突發性，最終決定不經仲裁直接與工會達成協議，免除其出賽場次限制。

不過也並非所有人都能享有此待遇，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）本季出賽60場，雖嘗試透過仲裁爭取資格，最終卻遭駁回，其經紀人霍蘭德（Justin Holland）對此表達不解，「愛德華和我都感謝球員工會為他提請上訴，但康寧漢受傷獲准，愛德華因感染缺席卻被拒絕，這套標準令人困惑。」

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）更直言不諱地批評，「如果之前的上訴程序，出賽三分之二的案例都被推翻了，那為何還需要建立這條規則，那這感覺更像是『建議』而不是『規則』。」

儘管包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等人也都因場次不足確定無緣獎項，聯盟主席席佛（Adam Silver）仍力挺此政策，強調規則已有效改善過去幾年嚴重的「負荷管理」問題。隨著名單最終確定，NBA將於本周發出選票，預計在季後賽開打後陸續公布年度MVP、年度陣容及新人王等重要獎項。

柯瑞 唐西奇

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