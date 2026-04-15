我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民歌50北美巡演一理由錯愕停擺 全面取消

因廁所收費華人出國一路憋尿 邊境停車貴

NBA／聯盟介入調查小鮑爾拉人事件 恐補判惡意犯規躲過禁賽

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小鮑爾。(路透)
小鮑爾。(路透)

黃蜂昨天在NBA東區附加賽首輪賽事中以1分差距在延長賽淘汰熱火，也奪下隊史在附加賽的首勝，不過球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）在第二節時出手拉倒熱火阿德巴約（Bam Adebayo）一事也引發聯盟介入調查，犯規可能遭到升級，但預計將不會面臨禁賽處分。

小鮑爾在昨天比賽第二節開打後不久，在一次上籃遭到封阻並倒地後，卻出手拉了阿德巴約的小腿導致他重心不穩屁股重摔在地，迫使他因為下背部不適提前退場，儘管熱火在其他球員努力下一路與黃蜂拚戰到延長賽，但黃蜂仍是靠著小鮑爾在倒數4.7秒的準絕殺上籃，最終以1分差距勝出，將與今天76人和魔術之戰的敗隊爭奪東區季後賽末班車車票。

儘管在小鮑爾出手拉倒阿德巴約的當下裁判並未響哨，事後小鮑爾也表示，自己當下被撞到頭部，並不清楚自己的位置，將會親自向阿德巴約致歉，但小鮑爾的行為在賽後仍是引發各界撻伐，甚至有媒體翻出過去小鮑爾作客熱火主場時就曾惡意出手拉倒阿德巴約的黑歷史。

而今天也傳出聯盟將介入調查此事件，並已主動聯繫黃蜂與熱火，將對小鮑爾進行詢問，不過由於接下來黃蜂仍將參與附加賽，消息人士認為小鮑爾可能僅會被追判一級或二級惡意犯規，而不會遭到禁賽處分。

對於昨天當下並未立即觀看重播對小鮑爾進行判決，裁判札巴爾（Zach Zarba）也解釋，「當時裁判並沒有吹哨，比賽仍在進行中並打出一次快攻，由於比賽沒有立即停止和響哨，所以回頭看重播的窗口期已經關閉，比賽是在球權轉換後才暫停的。因此，根據規定，我們已經無法再看重播。」

NBA 鮑爾

上一則

NBA／熱火主帥批小鮑爾「愚蠢動作」 質疑裁判應將其趕出場

延伸閱讀

NBA／小鮑爾延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火

NBA／小鮑爾延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火
NBA／熱火主帥批小鮑爾「愚蠢動作」 質疑裁判應將其趕出場

NBA／熱火主帥批小鮑爾「愚蠢動作」 質疑裁判應將其趕出場
NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇
NBA／首節53分平聯盟第二高紀錄 綠衫軍雙探花飆分滅熱火

NBA／首節53分平聯盟第二高紀錄 綠衫軍雙探花飆分滅熱火

熱門新聞

美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
新澤西運輸局官方確認：在紐約/新澤西賽區舉辦的八場世界盃足球賽比賽期間，第一道入場安檢將設在紐約賓州車站內，導致通勤乘客無法進出站。圖為賓州車站內。(記者許君達／攝影)

世界盃將在大都會人壽球場開踢 賓州車站安檢 通勤受阻

2026-04-12 19:45
NBA例行賽結束，即將展開附加賽和季後賽的征途。（取材自官方X平台）

NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

2026-04-13 03:45
戴維斯(左)、威廉森(右)。 (路透)

NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配

2026-04-09 19:42
辛納在蒙地卡羅大師賽決賽擊敗阿爾卡拉斯，摘下個人首座紅土大師賽冠軍，並且奪回世界第一的排名。(路透)

網球蒙地卡羅決賽／辛納擊敗阿爾卡拉斯 重登球王寶座

2026-04-12 16:44
勇士25歲奈及利亞中鋒貝西。 (美聯社)

NBA／勇士是今年效力第4隊 奈及利亞「賣雞」中鋒：工作是提供活力

2026-04-08 19:38

超人氣

更多 >
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰