NBA／搶七、附加賽備戰大不同 柯瑞：只有上場比賽一樣

柯瑞再次面對附加賽考驗。(美聯社)

勇士隊15日將在附加賽首輪遭遇快艇 隊，主帥柯爾（Steve Kerr）14日透露包括柯瑞 （Stephen Curry）在內的球員將會受到出賽時間限制，但柯瑞強調仍將會努力留在場上，不讓本賽季的辛苦白費。

勇士本賽季飽受傷病所苦，柯瑞一度因為膝傷連續缺席27場比賽，趕在賽季末段才回歸，不過最後4次出賽都不滿30分鐘；儘管15日登場的附加賽將是一戰定生死，但柯爾仍基於保護球員立場，將限制柯瑞、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福特（Al Horford）上場時間。

談到堅持在賽季末段回歸，15日站上附加賽舞台，柯瑞說：「不讓賽季白忙一場就是我回歸的最大動力，仍希望努力留在場上。從最初受傷以為只會休息一下，沒想到卻是一拖再拖，我覺得很對不起隊友，哪怕是只要擁有重返球場的機會，都會非常珍惜，且不會視為理所當然，因為兩周前甚至不知能否上場。」

柯瑞在生涯面對淘汰絕境下，帶領勇士打出10勝5敗的佳績，談到附加賽與季後賽 搶七大戰的備戰是否不同，柯瑞說：「搶七大戰能透過前六場比賽把對手研究透徹，到了第七場只需要一些微調，就能改變比賽走勢。但附加賽前甚至不知道對手和狀況，感覺完全不同，只有上場比賽這點一樣。」

快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）也強調，能與柯瑞在附加賽同場競技，無疑是一次很棒的機會，「他是籃球運動中最偉大的球員之一，能和這樣的球員同場競技，且還是面對一支擁有冠軍底蘊的球隊，不能把一切視為理所當然。」