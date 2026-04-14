NBA／小鮑爾延長賽準絕殺上籃 黃蜂附加賽淘汰熱火

黃蜂靠小鮑爾在倒數4.7秒關鍵上籃，以127：126擊敗熱火，首度將熱火從附加賽淘汰出局。 (美聯社)

NBA附加賽14日點燃戰火，首場比賽由東區排名第9、10名的黃蜂與熱火隊進行交鋒，熱火第二節就傷了本季寫下「83傳奇」的中鋒阿德巴約（Bam Adebayo），第四節更錯過大好贏球情勢，讓黃蜂將比賽帶入延長賽，最終黃蜂靠小鮑爾 （LaMelo Ball）在倒數4.7秒關鍵上籃，以127：126擊敗熱火，首度將熱火從附加賽淘汰出局。

身為聯盟參與附加賽經驗最豐富的球隊，熱火過去3年都能從附加賽脫穎而出晉級到季後賽 ，甚至在2023年還一路從附加賽殺進到總冠軍賽 ，今年以東區第10名進入附加賽，今天首輪就遭遇苦戰。

第二節初，熱火中鋒阿德巴約遭到倒在地上的黃蜂小鮑爾出手絆倒，導致阿德巴約重摔在地，最終阿德巴約也因為下背部疼痛提前退場，本場比賽也未再回歸，但上半場打完熱火仍是靠著多點開花攻勢以54：52領先黃蜂，至於小鮑爾上半場則是拿下全隊最高17分。

易籃後雙方持續拉鋸，黃蜂懷特（Coby White）挺身接管戰局，短短5分鐘內就投進4記三分球拿下14分，包括該節槍響同時投進壓哨三分球，幫助黃蜂反倒帶著6分領先進入第四節。

第四節熱火雖然在最後2分鐘靠著維金斯與赫洛的連續3記三分球命中，一度取得6分領先，但黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）、米勒（Brandon Miller）也連續投進三分球，在倒數18.6秒追到僅剩1分差，在熱火赫洛兩罰命中後，懷特又在倒數10.8秒接獲邊線發球後後仰跳投命中高難度追平比數三分球，將比賽帶入延長賽。

在第四節該贏未贏的情況下，熱火在延長賽前段卻出現氣力放盡的狀況，讓黃蜂一度取得5分領先，但倒數23秒熱火赫洛命中高難度三分球，隨後黃蜂小鮑爾卻出現傳球失誤，熱火抄球後赫洛在三分線外出手製造小鮑爾犯規，且三罰俱中，讓熱火在倒數8秒反倒取得1分領先。

但小鮑爾關鍵時刻將功贖罪在倒數4.7秒上籃得手，反觀熱火的最後一擊米契爾（Davion Mitchell）只能倉促上籃未能命中，最終就由黃蜂以1分差距拿下隊史附加賽首勝，並將與76人和魔術隊之戰的敗隊爭奪東區最後一張季後賽門票，熱火則是首度在附加賽遭到淘汰出局。

黃蜂雖然僅有4人得分上雙，但小鮑爾30分、10助攻，布里吉斯28分，米勒23分，替補上陣的懷特19分，4人就合力攻下100分，至於熱火也有3人得分在20分以上，包括米契爾28分，維金斯27分，赫洛23分，但在阿德巴約傷退的情況下，讓黃蜂整場比賽抓下17記進攻籃板。