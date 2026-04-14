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NBA／勇士附加賽出線機率被估僅17% 柯爾談柯瑞出賽時間

記者劉肇育／即時報導
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柯爾希望柯瑞休息兩天後，附加賽可以打多久一點時間。(美聯社)
柯爾希望柯瑞休息兩天後，附加賽可以打多久一點時間。(美聯社)

NBA附加賽14日點燃戰火，勇士隊將在15日遭遇快艇隊，勝方將與14太陽、拓荒者隊之戰的輸方，爭奪西區最後一張季後賽門票與老八席位，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）雖然過去幾日出賽頻繁，但經過這兩天休息，將有機會在附加賽上場更多時間。

柯瑞在前一場與快艇之戰出賽29分鐘就攻下24分，其中包括三分球9投4中，不過最終勇士以5分差距不敵附加賽對手快艇，而雙方15日也將在附加賽進行生死戰，敗方將提前結束賽季。

對於柯瑞在本月初復出後，上場時間都不超過30分鐘，柯爾13日表示，這兩天的休兵將讓柯瑞獲得更充足的休息與調整空間，預計在附加賽會有更多上場時間，「柯瑞復出後已經打了4場比賽，昨天甚至出賽時間增加到近30分鐘，但他有兩天的休息時間，他至少能打相同的時間，甚至是希望他能打更久一點。」

談到快艇兩大得分箭頭雷納德（Kawhi Leonard）與葛蘭德（Darius Garland），柯爾也強調球隊已經做好應對準備，「雷納德一直都是偉大球員，且變得愈來愈好，已將技巧發揮到極致，甚至賣力製造犯規，所以我們必須做好應對這一切的準備，就像波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也這樣做，我們必須像他們對待波傑姆斯基一樣對待雷納德。至於葛蘭德有點像柯瑞，隨時都能從三分線外開火，也能撕裂防線，這樣的球員總是不容易對付。」

媒體13日進行附加賽晉級的賠率及概率分析，其中在西區部分，太陽與拓荒者隊晉級季後賽機率高達84%與74%，快艇與勇士晉級機率僅有26%與17%。

季後賽 柯瑞 快艇

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