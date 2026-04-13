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NBA／約柯奇65場達標 金塊退馬刺確保第3種子

記者曾思儒／即時報導
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約柯奇有機會挑戰生涯第4座MVP。(美聯社)
約柯奇有機會挑戰生涯第4座MVP。(美聯社)

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）12日例行賽最終戰碰馬刺隊出賽18分鐘就攻下23分，不但率隊以128：118奪勝、鎖定西區第3種子，個人出賽場次也達到個人獎項最低門檻65場，有機會挑戰生涯第4座MVP。

金塊早早宣布另外4位先發穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）和布勞恩（Christian Braun）休息，約柯奇則因右手腕傷勢列出賽成疑名單，不過12日仍先發出賽，並以出賽18分鐘15秒「壓線」達成出賽65場資格。

身為「大三元製造機」的約柯奇也再次展現高效率球風，12投7中攻下23分外帶8籃板，搭配史都華（Julian Strawther）25分，以及瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分、11籃板「雙10」發揮，聯手助隊上半場打出22：0猛攻，提前奠定勝基。

約柯奇的年度MVP對手、馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），前一場就達成角逐個人獎的出賽場次要求，12日休息恢復左肋骨挫傷傷勢。且馬刺雖輸球，60勝22敗戰績仍追平隊史第三，以西區第二種子身分前進季後賽，首輪將碰附加賽晉級的第七種子。

第三種子的金塊確定和第六種子灰狼隊首輪交鋒。

NBA 季後賽 馬刺

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