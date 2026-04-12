我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「沒有我就沒有你」川普發文砲轟教宗良14世支持伊朗擁核

長居台灣華翁 因1原因險領不到8萬退稅

NBA／菜鳥球季最終戰 獨行俠狀元佛雷格扭傷腳踝

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛雷格第二節開打不到2分鐘就扭傷左腳踝。(美聯社)
佛雷格第二節開打不到2分鐘就扭傷左腳踝。(美聯社)

獨行俠隊狀元「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg），菜鳥球季的最後一場比賽卻是上半場沒打完就扭傷退場，他12日面對公牛隊的第二節開打不到2分鐘就扭傷左腳踝，只打10分鐘就確定不會回歸。

無緣季後賽的獨行俠，佛雷格表現成例行賽最終戰亮點，但他第二節搶進攻籃板補籃時不慎扭到左腳踝；他倒地後坐在球場時比賽仍繼續進行，隊友史密斯（Tyler Smith）灌籃得分後比賽才暫停，讓佛雷格一跛一跛下場。

第二節10分11秒時退場的佛雷格，沒多久就確定不會回歸，菜鳥球季最終戰留下出賽10分鐘，10分、4籃板表現。

總計佛雷格本季70場出賽繳出場均21.0分、5.4籃板、4.5助攻和1.2抄截表現，得分、籃板、助攻和超級都是全隊最高，阻攻數也居隊上第二，僅次於葛佛（Daniel Gafford）。

本季年度最佳新人競爭激烈，佛雷格和效力黃蜂隊的前杜克大學隊友克努佩爾（Kon Knueppel）各有擁護者。克努佩爾本季有場均18.5分、5.3籃板和3.4助攻，且以273記外線進球打破聯盟菜鳥三分球進球紀錄，今天奪勝的黃蜂確定以東區第9種子身份進入附加賽

NBA 季後賽

上一則

NBA／連續出賽638場 尼克隊布里吉斯打23秒就收工

延伸閱讀

NBA／26分鐘飆40分 達成65場門檻 溫班亞瑪：像是完成既定任務

NBA／26分鐘飆40分 達成65場門檻 溫班亞瑪：像是完成既定任務
NBA／馬魯阿奇賞「狀元同學」火鍋 太陽勝獨行俠鎖定西區第7

NBA／馬魯阿奇賞「狀元同學」火鍋 太陽勝獨行俠鎖定西區第7
NBA／康寧漢氣胸缺陣11場回歸 活塞輕取公鹿有望挑戰60勝

NBA／康寧漢氣胸缺陣11場回歸 活塞輕取公鹿有望挑戰60勝
NBA／溫班亞瑪傷退 角逐MVP、年度獎項添變數

NBA／溫班亞瑪傷退 角逐MVP、年度獎項添變數

熱門新聞

洛杉磯加州大學（UCLA）女籃5日迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃。（美聯社）

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

2026-04-05 22:12
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
新澤西運輸局官方確認：在紐約/新澤西賽區舉辦的八場世界盃足球賽比賽期間，第一道入場安檢將設在紐約賓州車站內，導致通勤乘客無法進出站。圖為賓州車站內。(記者許君達／攝影)

世界盃將在大都會人壽球場開踢 賓州車站安檢 通勤受阻

2026-04-12 19:45
密西根大學喜獲隊史自1989年來首冠。(美聯社)

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

2026-04-07 03:00
男子單打冠軍中國選手王楚欽（左）和女子單打冠軍中國選手孫穎莎在頒獎儀式上合影。（新華社）

國際乒聯單打世界盃：孫穎莎3連冠、王楚欽首度捧杯

2026-04-05 13:23
湖人詹姆斯。（路透）

NBA／獨扛太累？詹姆斯對雷霆休兵 湖人3巨頭全缺席

2026-04-07 21:55

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的