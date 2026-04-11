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NBA／金塊例行賽最終戰休4主力 MVP熱門約柯奇出賽成疑

記者曾思儒／即時報導
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金塊隊球星約柯奇列入出賽成疑名單。圖為他4月10日在場邊看比賽。(路透)
金塊隊球星約柯奇列入出賽成疑名單。圖為他4月10日在場邊看比賽。(路透)

NBA例行賽明天將進行最終日賽程，金塊隊已經決定讓大部分主力輪休，包括穆雷（Jamal Murray）、葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）和布勞恩（Christian Braun）都確定免戰，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）則列入出賽成疑名單。

已經3度獲得MVP的約柯奇本季迄今出賽64場，若想角逐個人獎項，明天和馬刺隊的比賽不但要上場，且至少要打15分鐘，才能達到出賽65場的個人獎項最低標準。

金塊決定讓主要球員輪休有風險，目前球隊53勝28敗戰績在西區僅落後衛冕軍雷霆隊和馬刺，但和第4種子湖人隊也只有1場勝差，若是明天最終戰金塊輸球、湖人擊敗爵士隊，兩隊就會互換排名。

已經確定第2種子的馬刺，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）和瓦賽爾（Devin Vassell）都列出賽成疑名單，且溫班亞瑪已經達到爭奪個人獎項的最低出賽場次門檻。

若以西區第3種子身分進入季後賽，金塊首輪將和灰狼隊交手，若是第4種子將碰火箭隊。

湖人 馬刺

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