我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

NBA／26分鐘飆40分 達成65場門檻 溫班亞瑪：像是完成既定任務

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺以139：120輕取獨行俠。（路透）
馬刺以139：120輕取獨行俠。（路透）

馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在10日與獨行俠之戰，僅上場26分鐘就拿下40分、13籃板、5助攻的全能數據，幫助馬刺以139：120輕取獨行俠，並在本場比賽後達到出賽65場的競爭個人獎項最低門檻。

過去兩周在MVP競爭榜上持續領先的溫班亞瑪，想要與雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人競爭年度MVP，最大的阻礙就是能否達到出賽65場的門檻，而在10日與獨行俠之戰他不僅順利達標，還展現高效率的表現，以23次出手命中14球，加上罰球11罰10中的表現，豪取40分外帶13籃板，也幫助馬刺在第三節就甩開獨行俠，收下3連勝與賽季第62勝。

在10日如願達成本賽季出賽65場的競爭個人獎項最低門檻後，身為年度MVP與年度最佳防守球員兩大熱門的溫班亞瑪也坦言，確實放下心中一塊大石，「這感覺很棒，像是完成了一項硬性的指標和既定任務，這個賽季真的發生很多事情，能達標算是一個不錯的收尾。」

談到日前公開表示將全力爭取年度MVP，在年度最佳防守球員榜上也被認為遙遙領先其他競爭者，溫班亞瑪也坦言，如果最終未能以全票獲選年度最佳防守球員，將會讓他感到意外。

至於獨行俠佛雷格（Cooper Flagg）也在10日與溫班亞瑪的對位中拿下33分外帶6籃板、5助攻，談到與他和馬刺的對戰，佛雷格說：「這確實非常困難，他是那種不是你能每天都碰到的球員，你很難在場上輕易阻止他。我們也很期待未來與他們的對戰，讓自己變得更好更進步，希望明年能贏得更多比賽，也期待下賽季回來時我們已經更有競爭力。」

馬刺

上一則

MLB／超越一朗 大谷翔平敲安推進連44場上壘 獨占日籍球員紀錄

延伸閱讀

NBA／參與馬刺投籃訓練「恢復良好」 溫班亞瑪有望下戰回歸

NBA／參與馬刺投籃訓練「恢復良好」 溫班亞瑪有望下戰回歸
NBA／角逐MVP利多 溫班亞瑪傷勢無礙、列每日觀察名單

NBA／角逐MVP利多 溫班亞瑪傷勢無礙、列每日觀察名單
NBA／溫班亞瑪傷退 角逐MVP、年度獎項添變數

NBA／溫班亞瑪傷退 角逐MVP、年度獎項添變數
NBA／卡瑟爾第5度大三元 馬刺斑馬傷退照贏76人

NBA／卡瑟爾第5度大三元 馬刺斑馬傷退照贏76人

熱門新聞

洛杉磯加州大學（UCLA）女籃5日迎接隊史第一座NCAA錦標賽女籃金盃。（美聯社）

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

2026-04-05 22:12
密西根大學喜獲隊史自1989年來首冠。(美聯社)

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

2026-04-07 03:00
男子單打冠軍中國選手王楚欽（左）和女子單打冠軍中國選手孫穎莎在頒獎儀式上合影。（新華社）

國際乒聯單打世界盃：孫穎莎3連冠、王楚欽首度捧杯

2026-04-05 13:23
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
NCAA男籃最後4強戰，密西根大學4日從開賽就完全壓制對手亞利桑納。（路透）

NCAA／密西根連5戰擊潰對手寫飆分紀錄 決賽強碰王者康乃狄克

2026-04-05 04:20
戴維斯(左)、威廉森(右)。 (路透)

NBA／揭當年離開鵜鶘去湖人內幕 戴維斯：看不出來如何和威廉森搭配

2026-04-09 19:42

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥