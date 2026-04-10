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NBA／重返傷心地獲尼克球迷支持 泰托姆：這是我必須跨過的坎

記者劉肇育／即時報導
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塞爾蒂克一哥泰托姆（右）9日重返上季受傷倒下的尼克主場麥迪遜花園廣場。（美聯社）
塞爾蒂克一哥泰托姆（右）9日重返上季受傷倒下的尼克主場麥迪遜花園廣場。（美聯社）

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）9日重返上季受傷倒下的尼克主場麥迪遜花園廣場，並且在出賽近40分鐘中拿下24分、13籃板、8助攻的亮眼數據，儘管最終塞爾蒂克仍是以106：112不敵尼克，但9日比賽過程中不時有尼克主場球迷為他歡呼，也讓泰托姆直言感激。

泰托姆去年在季後賽與尼克的系列賽中，於尼克主場發生嚴重的阿基里斯腱傷勢，直到日前才正式復出，而9日也是他暌違332天後再度回到尼克主場，並在賽前球員介紹時就收到來自尼克球迷的歡呼聲。

而泰托姆9日也在搭檔布朗（Jaylen Brown）缺陣的情況下獨自扛起球隊大旗，他出賽近40分鐘以22投7中的表現拿下24分，另外還有13籃板、8助攻的進帳，用好表現在傷心地重新出發。

談到9日反客為主收到不少尼克球迷的加油打氣聲，泰托姆也直言感激，「今天是一個重要時刻，也是我必須跨過的坎，去年在這邊發生阿基里斯腱撕裂後，我第一次回到這邊打球，我有點緊張和焦慮，在比賽開始的時候甚至情緒有點複雜。我很感激在出場介紹時獲得歡呼聲，這個賽季我從傷病到重返賽場，圈內很多人對我的支持可以說是意義重大。」

談到從去年在尼克主場受傷到今天重新回到這邊出賽的整段歷程，泰托姆說：「這就是這個行業的本質，時時刻刻都有數百萬雙眼睛看著我們，當我倒下時很多人在觀看，也有很多人見證了我的這段歷程。我希望從一開始就坦誠相告，希望我的經歷及我應對這一切的方式，能激勵到某些人，當他們在面臨傷勢或是艱困時咳時，能從中得到力量。」

儘管泰托姆獲得尼克球迷的支持，但尼克9日並未讓塞爾蒂克將勝利帶走，在先發五虎得分皆上雙位數，其中布朗森（Jalen Brunson）拿下25分、10助攻，哈特（Josh Hart）則有26分進帳下，最終尼克仍是以6分差距帶走勝利。

布朗森賽後在談到泰托姆的表現時也大方給予讚賞，「泰托姆恢復得那麼快真的太不可思議了，看到他復出且打得那麼好，真的很為他感到開心。」

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