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NBA／參與馬刺投籃訓練「恢復良好」 溫班亞瑪有望下戰回歸

記者曾思儒／即時報導
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馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪前一場碰76人隊時傷退。（美聯社）
馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪前一場碰76人隊時傷退。（美聯社）

馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）前一場碰76人隊時傷退，好消息是沒受嚴重傷勢，儘管8日和前一場締造本季第5度「大三元」的卡瑟爾（Stephon Castle）都確定缺席和拓荒者隊的比賽，不過兩人都有參與球隊8日的投籃練習，10日碰獨行俠隊的比賽有望上陣。

溫班亞瑪是本季年度防守球員、年度第一隊和MVP的熱門人選，不過日前和76人的比賽第二節和76人球星喬治（Paul George）爭球被撞倒在地後，一度摀著肋骨坐在球場；他先回到休息室，接續回歸再打了5分多鐘，下半場就因左肋骨挫傷沒再出賽。

溫班亞瑪7日接受檢查，被判定沒有受到嚴重傷勢，列入每日觀察名單。8日他因肋骨挫傷免戰，卡瑟爾則是因右膝酸痛休息。

8日缺陣後，溫班亞瑪想角逐個人獎項，馬刺最後2場例行賽他至少要出賽一場且要上陣20分鐘，才能達到最低出賽場次65場的資格。

溫班亞瑪8日雖不上陣，但有參與球隊投籃訓練，馬刺老將巴恩斯（Harrison Barnes）賣關子說：「我不能告訴你太多溫班亞瑪的情況，但他恢復得很快。」

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