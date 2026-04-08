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NBA／康寧漢氣胸缺陣11場回歸 活塞輕取公鹿有望挑戰60勝

記者曾思儒／即時報導
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康寧漢。(美聯社)
康寧漢。(美聯社)

活塞隊今天迎接當家球星康寧漢（Cade Cunningham）回歸，他氣胸缺陣11場復出就繳出13分、10助攻的「雙10」表現，助隊以137：111輕取公鹿隊。

這是康寧漢美國時間3月17日碰巫師隊後首度出賽，他先發上陣打了26分鐘，11投6中包括2投1中的三分彈，另外有5籃板。

杜倫（Jalen Duren）今天也有21分、9籃板，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）三分球8投4中攻下20分，帶出全隊7人得分兩位數。

活塞第二節灌進41分，半場打完就取得75：57優勢，其中康寧漢打13分鐘貢獻6分和5助攻。半場就取得大幅領先下，活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）頻頻走馬換陣，先發五人出賽都不超過30分鐘。

奪勝後活塞戰績來到58勝22敗，由於還有2場例行賽分別對戰黃蜂隊和溜馬隊，活塞有機會挑戰2005到06賽季後首度的單季60勝。

無緣季後賽的公鹿以西姆斯（Jericho Sims）11分、11籃板、10助攻表現最佳，羅林斯（Ryan Rollins）攻下23分，但球隊仍吞下近13戰的第10敗。

活塞今天也迎接史都華（Isaiah Stewart）回歸，這是他上月13日小腿受傷後首度回歸。

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