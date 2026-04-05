NBA／狀元佛雷格狂轟45分和詹姆斯合寫紀錄 獨行俠打下殘陣湖人

獨行俠隊佛雷格（左）和湖人隊球星詹姆斯（右）5日同場寫下紀錄，兩人上半場得分都超過20分。(美聯社)

19歲的獨行俠隊狀元郎「旗哥」佛雷格（Cooper Flagg）和41歲的湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）5日同場寫下紀錄，兩人上半場得分都超過20分，成為史上第一次同場有青少年和超過40歲球員得分都破20分紀錄；最終佛雷格更轟下45分，率隊以134：128擊敗湖人，避免本季遭到「橫掃」。

佛雷格上半場就拿下26分，助隊半場取得67：61領先；他全場27投14中轟下45分，外帶8籃板和9助攻，除是菜鳥年第11度單場25分、5籃板、5助攻，也是個人第3度單場至少35分、5籃板、5助攻，追平湖人養傷中的球星唐西奇 （Luka Dončić）和火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant），只落後紀錄保持人詹姆斯1場。

前一場狂轟51分的佛雷格，5日再有飆分演出，成為1968年艾佛森（Allen Iverson）後第一位能連續得分超過40分的菜鳥。

獨行俠在佛雷格的紀錄夜也守護主場，且第一節和第三節飆分都超過40分，讓詹姆斯雖有30分、9籃板、15助攻表現仍白搭。湖人後場雙核心唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）都成傷兵，5日輸球後和金塊隊戰績同為50勝28敗，陷入西區第3名保衛戰。