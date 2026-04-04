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NCAA／康乃狄克擊敗伊利諾 4年內3度殺進男籃決賽

中央社／印第安納波利斯4日即時報導
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穆林斯領軍康乃狄克以71：62奪勝，持續向隊史第7冠邁進。（路透）
穆林斯領軍康乃狄克以71：62奪勝，持續向隊史第7冠邁進。（路透）

康乃狄克大學男籃4日在NCAA四強戰殺退伊利諾大學，連續4年3度闖進冠軍賽。全隊由穆林斯（Braylon Mullins）關鍵3分與利德（Tarris Reed Jr.）雙十領軍，最後是以71：62奪勝，持續向隊史第7冠邁進。

美聯社報導，全美大學體育聯盟（NCAA）4強之爭，康乃狄克在總教練赫爾利（Dan Hurley）帶領下力退伊利諾，不但冠軍戰門票入手，同時也將挑戰個人執教第3冠，對手是亞利桑納與密西根之間的勝隊。

康乃狄克菜鳥穆林斯，8強戰以35呎超大3分球在最後0.4秒逆轉杜克成為網路紅人，4日他在終場前52秒出手命中3分，雖是他下半場唯一進球，但讓全隊在關鍵時刻以66：59維持領先。穆林斯4日總共拿下15分。

▲ 影片來源：x平台＠@MarchMadnessMBB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

康乃狄克另一名好手利德4日17分11個籃板；卡拉班（Alex Karaban）則是9分另有4籃板4助攻。卡拉班持續刷新校史出賽、先發、勝場與3分球紀錄，有機會成為生涯3度在NCAA封王的球員。

伊利諾方面，新生威格勒（Keaton Wagler）攻下20分抓下8籃板，他與穆林斯也成為自1982年喬丹（Michael Jordan）與尤英（Patrick Ewing）以來，首對在4強賽同場得分皆達15分以上的新生組合。

康乃狄克4日儘管兩度陷入長時間得分荒，上半場接近6分鐘、下半場超過6分鐘，特別是後者讓伊利諾連追10分，從43：57追至53：57，但康乃狄克及時回穩，並靠著罰球鎖定勝局，取得對戰5連勝。

康乃狄克自2009年以來，只要進入甜蜜16強，就能一路奪冠，全隊只要再拿1勝，就能超越北卡羅來納，獨占NCAA冠軍榜第3位，僅次於加州大學洛杉磯分校的11次，以及肯塔基大學的8次。

穆林斯表示，「我們已為全國冠軍賽作好充分準備」，「這就是我來這裡的目的。讓我們在周一拿下冠軍吧」。

NCAA

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