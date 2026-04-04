NBA／熱火狂轟152分退巫師 哈克斯趕場看妹妹NCAA冠軍賽

哈克斯（中）4日替補上陣，18投12中攻下全場最高32分。（路透）

熱火隊4日上演煙火秀，全隊飆進17記三分彈，7人得分兩位數下狂轟隊史第二高分，以152：136輕取巫師隊。

這是巫師隊史第三度飆分超過150分，去年4月11日碰鵜鶘隊的153分仍是隊史最高得分，上月阿德巴約（Bam Adebayo）猛攻83分的紀錄夜也有150分演出。

4日的進攻大戰是哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）扮主角，替補上陣的他18投12中攻下全場最高32分，同樣板凳出發的韋爾（Kel'el Ware）也有24分、19籃板和7阻攻演出，加上4名先發得分兩位數，聯手演出飆分秀。

哈克斯比賽後就要飛去鳳凰城看NCAA 女籃冠軍戰，他的妹妹小哈克斯（Gabriela Jaquez）是UCLA女籃隊成員，職司前鋒，5日將和南卡羅來納大學爭奪今年NCAA女籃金盃。

哈克斯也是UCLA校友，決定飛去支持妹妹獲得教練史波史特拉（Erik Spoelstra）的肯定，熱火教頭說：「他們家庭關係很美好，真的互相支持，我們透過妹妹多次造訪認識了她，看到她這樣真的太棒了。」

巫師萊里（Will Riley）4日雖攻下31分，球隊仍然連3季吞下60敗。

熱火4日也向服務35年的播報員拜亞蒙特（Michael Baiamonte）致敬，即將退休的他在第一節獲得球迷的起立鼓掌，從1990年開始在熱火工作的他說：「我有幸坐在最佳位置，看到了世界上最精采的幾場籃球比賽。」