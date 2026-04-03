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NBA／詹姆斯嫌曼菲斯無趣「該遷球隊」灰熊、暴龍主帥強硬反擊

記者劉肇育／即時報導
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湖人隊球星詹姆斯。（路透）
湖人隊球星詹姆斯。（路透）

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）近日在網路節目中語出驚人，直指曼菲斯這座城市「沒什麼好做的」，甚至建議灰熊隊應搬遷至田納西州首府納許維爾，此番言論引發熱議，灰熊隊現任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）與暴龍隊主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 也公開捍衛這座城市，強調詹姆斯的看法並不代表所有人的心聲。

詹姆斯日前在錄製節目時表示，當NBA球員在周四這種平凡的日子抵達孟菲斯時，往往無事可做，「我不是第一個這樣說的人，我們私下都會議論『你們該搬家了，直接去納許維爾吧。』」詹姆斯甚至坦言，若2003年選秀會是由灰熊抽中狀元籤，他可能會選擇拒絕效力。

面對大牌球星的公開吐槽，灰熊主帥伊薩洛強硬回應，表示自己的看法與詹姆斯截然不同，「從我的觀點來看，感受完全是180度的大轉變。自從兩年前來到這裡，我感受到孟菲斯非常熱情、友善。這裡擁有全聯盟最死忠的球迷群，整座城市都與球隊站在一起。」

曾於孟菲斯擔任助教、現任暴龍主帥的拉亞柯維奇，也在對陣灰熊賽前聲援前東家。他直言，「我不介意世界上其他人怎麼想，但我愛這裡的人民、愛這裡的食物。每次回到這座城市，我都感到非常愉快。」

暴龍隊此次作客孟菲斯，全隊還特別造訪當地的兒童研究醫院，為抗癌病童加油打氣，拉雅科維奇指出，這趟行程充滿意義與啟發，球員們甚至主動向他致謝，認為能走出飯店、與社區連結，比討論城市的娛樂性更有價值。 

NBA 田納西州 湖人

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